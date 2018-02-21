Ирина Шейк нервирует Брэдли Купера

Совсем недавно появились слухи о подготовке Ирины Шейк к рождению второго малыша. Но накануне модель опубликовала довольно романтичный снимок в объятиях интересного мужчины. И этот мужчина - вовсе не голливудский актер Брэдли Купер (Bradley Cooper).

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Фев 19, 2018 в 6:33 PST

Ирина опубликовала в своем Insta совместный снимок с известным фотографом Мертом Аласом (Mert Alas). «Когда обнаруживаешь своего двойника в теле другого человека. Мой прекрасный, гениальный брат из Турции @mertalas... Все эти замечательные воспоминания связаны с тобой! С днем рождения».

Снимок спровоцировал неоднозначную реакцию подписчиков: «Будь я Брэдли Купером, я бы сильно расстроился, увидев Ирину с мускулистым красавцем из Турции», «А со своим мужем Ирина никогда не постит фотографии», «Плохо, когда в мужчине красивая женщина видит брата».

Напомним, сейчас Ирина с Брэдли растит дочь Лею.

Ранее Шейк опубликовала несколько снимков новой рекламной кампании бренда Nike. В публикации модель отметила Рикардо Тиши (Riccardo Tisci), поработавшего в коллаборации с Nike над новой коллекцией Victorious Minotaurs, посвященной баскетболу.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Фев 19, 2018 в 1:53 PST

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Ирина Шейк обнажилась для Givenchy. Модель представляет джинсы из новой модной коллекции.

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