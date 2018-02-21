Ирина Шейк нервирует Брэдли Купера
0 0
Совсем недавно появились слухи о подготовке Ирины Шейк к рождению второго малыша. Но накануне модель опубликовала довольно романтичный снимок в объятиях интересного мужчины. И этот мужчина - вовсе не голливудский актер Брэдли Купер (Bradley Cooper).
Ирина опубликовала в своем Insta совместный снимок с известным фотографом Мертом Аласом (Mert Alas). «Когда обнаруживаешь своего двойника в теле другого человека. Мой прекрасный, гениальный брат из Турции @mertalas... Все эти замечательные воспоминания связаны с тобой! С днем рождения».
Снимок спровоцировал неоднозначную реакцию подписчиков: «Будь я Брэдли Купером, я бы сильно расстроился, увидев Ирину с мускулистым красавцем из Турции», «А со своим мужем Ирина никогда не постит фотографии», «Плохо, когда в мужчине красивая женщина видит брата».
Напомним, сейчас Ирина с Брэдли растит дочь Лею.
Ранее Шейк опубликовала несколько снимков новой рекламной кампании бренда Nike. В публикации модель отметила Рикардо Тиши (Riccardo Tisci), поработавшего в коллаборации с Nike над новой коллекцией Victorious Minotaurs, посвященной баскетболу.
Ранее мы писали:
Ирина Шейк обнажилась для Givenchy. Модель представляет джинсы из новой модной коллекции.
Ирина Шейк обнажилась для GQ. Эффектная фотосессия для нового номера.Ирина Шейк стала звездой Versace. Модель блеснула на кутюрном шоу.