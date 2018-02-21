Андреева о переменах в программе «Время»

Никогда не поздно заняться масштабным проектом. Екатерина Андреева, звезда программы «Время», так и сделала. На Первом канале запускается новая технология, и Андреева принимает самое активное участие в проекте.

В понедельник, 19 февраля, выпуск новостной программы «Время» провел Кирилл Клейменов. Поклонники Андреевой забеспокоились - Екатерина Сергеевна вела программу более 20 лет. Зациркулировали слухи самого разного рода.

Вскоре ситуация стала проясняться. «Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы «Время» на европейскую «орбиту». Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания Первого канала», - сообщили в пресс-службе телеканала. По некоторым данным, сейчас Андреева активно осваивает новую технологию, которая позволяет сообщать информацию, взаимодействуя с графикой и перемещаясь по студии.

Сама Андреева написала в соцсетях: «Мое "Время" закончиться не может — от Волги и до Енисея — я веду «Время» на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва».

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