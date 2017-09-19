Волочкова пожалела Борисову

Между двумя звездными блондинками Даной Борисовой и Анастасией Волочковой может разгореться скандал. Недавно Дана сделала интригующее заявление о некоей балерине, которой требуется помощь специалистов реабилитационного центра. И слова Борисовой не понравились Волочковой.

Борисова завершает курс лечения от наркозависимости в реабилитационном центре на Самуи и начинает собственный проект по помощи известным персонам, страдающим от аддикции. «Телеведущая и балерина. Вот этих девушек нужно спасать. И я этим займусь в ближайшее время!» - заявила недавно Дана.

Имен звезда не назвала, но появилось предположение, что речь идет об Анастасии Волочковой. Балерина нередко позирует для снимков в Insta с бокалом вина в руке, и поклонники артистки подозревают, что звезда страдает алкоголизмом.

Но Анастасия поспешила развеять слухи. «Мало ли что может придумать больной человек», - заметила звезда. И добавила, что, делая неоднозначные намеки, Дана, по всей видимости, пиарит свой проект. Волочкова не удержалась и пустила шпильку в адрес ведущей: «Я считаю, что в новую жизнь нужно входить с позитивом, а не с грязными помыслами, используя чужие имена во имя своей рекламы».

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