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Волочкова пожалела Борисову


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Между двумя звездными блондинками Даной Борисовой и Анастасией Волочковой может разгореться скандал. Недавно Дана сделала интригующее заявление о некоей балерине, которой требуется помощь специалистов реабилитационного центра. И слова Борисовой не понравились Волочковой.

Борисова завершает курс лечения от наркозависимости в реабилитационном центре на Самуи и начинает собственный проект по помощи известным персонам, страдающим от аддикции. «Телеведущая и балерина. Вот этих девушек нужно спасать. И я этим займусь в ближайшее время!» - заявила недавно Дана.

Имен звезда не назвала, но появилось предположение, что речь идет об Анастасии Волочковой. Балерина нередко позирует для снимков в Insta с бокалом вина в руке, и поклонники артистки подозревают, что звезда страдает алкоголизмом.

Но Анастасия поспешила развеять слухи. «Мало ли что может придумать больной человек», - заметила звезда. И добавила, что, делая неоднозначные намеки, Дана, по всей видимости, пиарит свой проект. Волочкова не удержалась и пустила шпильку в адрес ведущей: «Я считаю, что в новую жизнь нужно входить с позитивом, а не с грязными помыслами, используя чужие имена во имя своей рекламы».

Ранее мы писали:

Хмельницкая поразила гибкостью. Еще одна конкурентка Анастасии Волочковой.

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.



0 Не нравится 0 Нравится 19.09.2017 Теги: анастасия волочкова

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Обсуждение 5  

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  • asvenczov
    Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://kachook.blogspot.com
    		20.09.17 11:13
         
    0
         
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  • Marana Vilnius
    Можно подумать, Волочкова - единственная балерина в России.
    		 19.09.17 13:48
         
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