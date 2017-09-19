Волочкова пожалела Борисову
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Между двумя звездными блондинками Даной Борисовой и Анастасией Волочковой может разгореться скандал. Недавно Дана сделала интригующее заявление о некоей балерине, которой требуется помощь специалистов реабилитационного центра. И слова Борисовой не понравились Волочковой.
Борисова завершает курс лечения от наркозависимости в реабилитационном центре на Самуи и начинает собственный проект по помощи известным персонам, страдающим от аддикции. «Телеведущая и балерина. Вот этих девушек нужно спасать. И я этим займусь в ближайшее время!» - заявила недавно Дана.
Имен звезда не назвала, но появилось предположение, что речь идет об Анастасии Волочковой. Балерина нередко позирует для снимков в Insta с бокалом вина в руке, и поклонники артистки подозревают, что звезда страдает алкоголизмом.
Но Анастасия поспешила развеять слухи. «Мало ли что может придумать больной человек», - заметила звезда. И добавила, что, делая неоднозначные намеки, Дана, по всей видимости, пиарит свой проект. Волочкова не удержалась и пустила шпильку в адрес ведущей: «Я считаю, что в новую жизнь нужно входить с позитивом, а не с грязными помыслами, используя чужие имена во имя своей рекламы».
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Хмельницкая поразила гибкостью. Еще одна конкурентка Анастасии Волочковой.
Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.
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Обсуждение 5
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Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://kachook.blogspot.com
20.09.17 11:13
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Marana VilniusМожно подумать, Волочкова - единственная балерина в России.
19.09.17 13:48
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Micha PiterВот именно! На воре и шапка горит - чего это она сразу про себя подумала :)))))
19.09.17 14:00
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ЮликонУ нее слишком большое Я:)) но я согласна с волочковой, дана грязно пиариться и выглядит это отвратительно. Типичная алкоголичка, испачкать в грязи всех вокруг.
20.09.17 08:11
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