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Шнуров обсудит котиков на Первом


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«Главный котик страны» - теперь это про Сергея Шнурова. Солист «Ленинграда» станет ведущим нового проекта на Первом канале. Музыкант ранее уже пробовал себя в качестве ведущего ток-шоу, и это его вторая попытка.

По задумке создателей, в новом шоу скандально известный артист предстанет в образе котолюбителя, покажет свои апартаменты и тайные места Санкт-Петербурга. Пообщается с известными персонами и узнает, как они ухаживают за своими пушистыми любимцами. А заодно попытается ответить на столь важный вопрос - как коты захватывают власть над своими владельцами.

«Коты очень похожи на своих хозяев. Например, у меня был кот, который, несмотря на то, что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела», — рассуждает Шнуров.

Напомним, в прошлом году Сергей вел проект «Про любовь». По словам звезды, он согласился работать на телешоу исключительно из профессионального интереса. «Ток-шоу - для меня абсолютная загадка. Как это работает, что там внутри этого? Почему и как это производят? Кроме как стать соучастником, вариантов разгадать эту загадку нет».

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0 Не нравится 0 Нравится 01.09.2017 Теги: Сергей Шнурова

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