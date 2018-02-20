Сталлоне: «Я все еще могу треснуть»

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallone) накануне стал жертвой распространителей фейковых сенсаций. В Сети появились сообщения о смерти звезды. Слай опроверг сплетни, а его родственники недоумевают, кто мог выдумать подобное?

Накануне в социальных сетях появились сообщения о смерти актера от рака простаты. Якобы 71-летний Сталлоне предпочитал не сообщать о своей болезни и боролся до последнего. Актер на сплетни отреагировал не без юмора. «Пожалуйста, проигнорируйте эту глупость… Жив, счастлив и здоров… Все еще могу треснуть!» - написал Сталлоне в Instagram.

Брат актера Фрэнк также поспешил опровергнуть фейковую новость. «Слухи о том, что мой брат мертв - ложь. Какой больной безумный ум выдумывает подобные вещи? Подобные люди - психически расстроены и не заслуживают места в обществе. Смерть Слая - глупая выдумка, и это не смешно и не круто».

Как уточняется, 14 февраля - в День Валентина - актер опубликовал фото из спортзала. Премьера нового фильма Сталлоне «Крид 2» запланирована на ноябрь 2018 года. «Мне нужно отделать Драго еще раз», - пошутил Сталлоне, рассказывая о картине.

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) Фев 13, 2018 в 9:37 PST

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