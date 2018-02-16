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Модный провал: Дженнифер Лоуренс выбрала не тот наряд для свадьбы


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Недавно состоялось бракосочетание актрисы Эми Шумер (Amy Schumer) с Крисом Фишером (Chris Fisher), на котором было много звездных гостей. Предполагалось, что свадьба будет тайной, но фото с торжества быстро наводнили Сеть. И модные обозреватели успели отметить, что Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) не смогла выбрать для свадьбы подруги новый наряд.

 
 

Публикация от @amyschumer

Актриса была на вечеринке в роскошном розовом платье с пуговицами. Внимательные модные критики отметили, что это платье Дженнифер уже надевала в декабре на завтрак Power 100, проводимый изданием The Hollywood Reporter.

Впрочем, на свадьбе Эми платье выглядело по-особенному, оказалось, что большую часть времени его пуговицы были расстегнуты. Через два дня после свадьбы Дженнифер призналась Entertainment Tonight, что только позднее заметила расстегнутые пуговицы. Возможно, причиной того было радостное волнение за подругу.

Как пишет Daily Mail, во время свадьбы Дженнифер даже не выдержала и расплакалась. Актриса сказала, что была растрогана клятвой, которую жених Эми написал сам. «Это было так красиво, неожиданно и потрясающе, что я немного всплакнула», - призналась она.
 



0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2018 Теги: Дженнифер Лоуренс

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