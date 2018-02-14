Снигирь сыграла садистку

Юлия Снигирь - актриса талантливая, но особенно хорошо ей удаются роли сильных женщин. Три года назад она сыграла императрицу Екатерину II, а теперь попробовала себя в роли "русской Батори" - Дарьи Салтыковой.

Столбовая дворянка Дарья Салтыкова - Салтычиха - известна как изощренная садистка. Некоторые даже считают ее серийным убийцей - дама замучила десятки крепостных. Приступы зверской жестокости начались у Салтыковой через полгода после смерти мужа Глеба Салтыкова. Началось с избиения прислуги поленом, затем проводилась порка. Со временем Салтычиха дала волю фантазии и мучила крепостных самыми изощренными способами.

Жалобы на Салтыкову долгое время не рассматривались, но в момент вступления на престол Екатерины II дворянке не повезло. Екатерина II использовала ее дело в качестве показательного процесса. Салтыкова была лишена дворянского чина, права называться человеческим именем (впредь ее следовало называть «Оно)» и приговорена к пожизненному заключению в земляной яме.

Съемки проходили в Москве, Ростове и Костроме. «При создании фильма мы следовали духу, а не букве истории. Мы определили жанр нашей картины как «страшная сказка», - пояснил режиссер Егор Анашкин. - Реальная биография Салтыковой крайне скупо освещена. Исторических документов о ней не осталось, почти все они были уничтожены по приказу Екатерины. О жизни Салтыковой мы узнаем в основном из приговора. Это дает нам возможность для творческого переосмысления. И хотя «Кровавая барыня» - не хроника преступлений Салтычихи, в фильме есть тяжелые сцены».

Ранее мы писали:

Юлия Снигирь рассказала о царских замашках. Актриса рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время съемок сериала «Великая».

Евгений Цыганов не знает, что такое любовь. Актер полагает, что любовь «горючее такое вещество, которое может согреть, а может взорвать».

Юлия Снигирь: «У нас любят убогих, несчастных». По наблюдениям актрисы, в нашей стране успешные люди не пользуются уважением в обществе.