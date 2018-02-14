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Снигирь сыграла садистку


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Юлия Снигирь - актриса талантливая, но особенно хорошо ей удаются роли сильных женщин. Три года назад она сыграла императрицу Екатерину II, а теперь попробовала себя в роли "русской Батори" - Дарьи Салтыковой.

 

Ну вот, 19 февраля на канале Россия стартует сериал "Кровавая барыня". А на start.ru покажут полную версию 18+ Но я не об этом. Я вот о чем. Для меня главное счастье этого проекта - возможность поработать с удивительными, талантливейшими партнерами... Кристина Бабушкина, Северия Янушаускайте, спасибо вам! Я обожаю вас и ваши роли в этом сериале... Федор Лавров, Дима Куличков, Даня Муравьев - вы очень, очень крутые! Марта Тимофеева, малышка, ты чудо. Юрий Алексеевич Цурило, Игорь Николаевич Ясулович...ну что тут можно сказать...... Режиссер - Егор Анашкин - я не знаю, как ты выдержал всё это и меня в том числе😂 Я стала старше лет на 10 за время съемок)) Хорошего всем просмотра😂 P.S. Мне кажется, фото сделано чуть ли не между дублями. Любимая Северия.

Публикация от Yulia Snigir (@yuliasnigir)

Столбовая дворянка Дарья Салтыкова - Салтычиха - известна как изощренная садистка. Некоторые даже считают ее серийным убийцей - дама замучила десятки крепостных. Приступы зверской жестокости начались у Салтыковой через полгода после смерти мужа Глеба Салтыкова. Началось с избиения прислуги поленом, затем проводилась порка. Со временем Салтычиха дала волю фантазии и мучила крепостных самыми изощренными способами.

Жалобы на Салтыкову долгое время не рассматривались, но в момент вступления на престол Екатерины II дворянке не повезло. Екатерина II использовала ее дело в качестве показательного процесса. Салтыкова была лишена дворянского чина, права называться человеческим именем (впредь ее следовало называть «Оно)» и приговорена к пожизненному заключению в земляной яме.

Съемки проходили в Москве, Ростове и Костроме. «При создании фильма мы следовали духу, а не букве истории. Мы определили жанр нашей картины как «страшная сказка», - пояснил режиссер Егор Анашкин. - Реальная биография Салтыковой крайне скупо освещена. Исторических документов о ней не осталось, почти все они были уничтожены по приказу Екатерины. О жизни Салтыковой мы узнаем в основном из приговора. Это дает нам возможность для творческого переосмысления. И хотя «Кровавая барыня» - не хроника преступлений Салтычихи, в фильме есть тяжелые сцены».

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0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2018 Теги: Юлия Снигирь

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