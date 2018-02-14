Паттинсон и Стюарт снова вместе?

Они расстались около пяти лет назад. Но старая любовь в случае Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) и Кристен Стюарт (Kristen Stewart), похоже, не стареет. На днях «сумеречную» пару застали вместе.

Как рапортуют таблоиды, Крис и Роберт на выходных вместе посетили один из баров Лос-Анджелеса. Сразу несколько пользователей Twitter сообщили о том, что видели актеров: «Отмечали в баре день рождения моих друзей, и тут появился Роберт Паттинсон и натолкнул на воспоминания о "Сумерках", затем вошла Кристен Стюарт, и теперь я словно снова в средней школе и переживаю свои "сумеречные фантазии"», «Когда вы просто сидите в баре в Лос-Анджелесе и вдруг прямо перед вами появляются Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. Эдвард и Белла в плоти и крови!»

Очевидцы уточнили, что актеры, в свое время пережившие бурный роман как на съемках, так и в реальности, выглядели словно приятели, заскочившие в бар поболтать.

Напомним, в мае 2013 года Роберт Паттинсон, собрав вещи, съехал с апартаментов Кристен в Лос-Фелис. По слухам, Стюарт очень болезненно переживала разрыв, и были моменты, когда она чуть ли не бросалась на папарацци, поджидающих ее у дома.

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Источник фото: Globallookpress.com