Навка: «Спорт — это жизнь, движение»

По завершении карьеры в большом спорте Татьяна Навка планировала основательно отдохнуть от тренировок. Но долго выдержать не смогла. В апреле фигуристка отметит 43-летие, но до сих пор Татьяна тренируется так, что ее тонусу и выдержке могут позавидовать девушки в два раза моложе.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Фев 9, 2018 в 1:32 PST

Навка решила вдохновить поклонников примером и регулярно публикует в Insta видео и фотографии со своих тренировок. Правда, нередко звезда демонстрирует довольно сложные упражнения. Например, на днях показала, как отжиматься на специальных мячах. Но Татьяна сразу предупредила: «Не советую пробовать без спецподготовки».

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Фев 13, 2018 в 7:57 PST

Ранее Навка не раз подчеркивала: «Спорт — это жизнь, движение: без него я не мыслю своей жизни!»

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Янв 16, 2018 в 1:19 PST

Но в то же время Татьяна советует всем родителям, мечтающим о покорении спортивного олимпа их детьми, не витать в облаках. «Я бы посоветовала родителям думать, прежде всего, не об олимпийских медалях и собственных амбициях, а о здоровье и интересах детей. Безусловно, спорт полезен - он дисциплинирует, учит труду и ответственности, но занятия должны быть в удовольствие. Одно дело, если ребенок отказывается от тренировок из-за стресса, сиюминутных эмоций, - в этот момент его нужно поддержать. Но если ребенок убежден, что не хочет бороться за место в сборной, то это его право».

Ранее мы писали:

Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю.