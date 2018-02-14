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Навка: «Спорт — это жизнь, движение»


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По завершении карьеры в большом спорте Татьяна Навка планировала основательно отдохнуть от тренировок. Но долго выдержать не смогла. В апреле фигуристка отметит 43-летие, но до сих пор Татьяна тренируется так, что ее тонусу и выдержке могут позавидовать девушки в два раза моложе.

Навка решила вдохновить поклонников примером и регулярно публикует в Insta видео и фотографии со своих тренировок. Правда, нередко звезда демонстрирует довольно сложные упражнения. Например, на днях показала, как отжиматься на специальных мячах. Но Татьяна сразу предупредила: «Не советую пробовать без спецподготовки».

Ранее Навка не раз подчеркивала: «Спорт — это жизнь, движение: без него я не мыслю своей жизни!»

Но в то же время Татьяна советует всем родителям, мечтающим о покорении спортивного олимпа их детьми, не витать в облаках. «Я бы посоветовала родителям думать, прежде всего, не об олимпийских медалях и собственных амбициях, а о здоровье и интересах детей. Безусловно, спорт полезен - он дисциплинирует, учит труду и ответственности, но занятия должны быть в удовольствие. Одно дело, если ребенок отказывается от тренировок из-за стресса, сиюминутных эмоций, - в этот момент его нужно поддержать. Но если ребенок убежден, что не хочет бороться за место в сборной, то это его право».

Ранее мы писали:

Татьяна Навка покрасовалась на Круазетт. Фигуристка стала звездой фотосессии Chopard.

Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 



0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2018 Теги: татьяна навка

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