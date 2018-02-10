Началова борется за свои права

Два месяца назад у Юлии Началовой случился конфликт с сотрудниками дорожной полиции. Артистка нарушила ПДД, но отказалась проходить медицинское освидетельствование. Вчера решением суда Юлия была лишена права управлять авто. Но певица заявила о намерении бороться и обвинила сотрудников ДПС в попытке вымогательства.

Инцидент произошел в начале декабря. Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль Началовой и заподозрили, что звезда ведет машину пьяной. Началова отказалась выходить из авто и не стала проходить медосвидетельствование. Дело было передано в суд, но разбирательство длилось около двух месяцев.

Отказ проходить тест на содержание алкоголя в крови Юлия объясняет так: «Тут все сложилось в совокупности. Это была ночь, я была одна. Справа – лес, слева – строящийся дом. Семь человек с оружием, хамского поведения, окружают мою машину. <...>. Я очень напугалась, меня эта ситуация напрягла, и было конкретное ощущение, что это было спланировано. Их поведение было рассчитано на то, что кто-то что-то им подвезет. Я сказала, что я поеду на своей машине и не хочу ехать в неизвестном направлении в чужой машине с семью мужиками с оружием. У меня не было проблем сделать тест, но я не стала выходить из машины, потому что я почувствовала опасность».

По словам Началовой, ее адвокат уже подал апелляцию.

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