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Умер актер фильма «Табор уходит в небо»


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В среду, 7 февраля, ушел из жизни заслуженный артист России Дмитрий Бузылев, исполнивший песни в таких фильмах, как «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Очи черные». О кончине певца, которому был 61 год, сообщил Союз кинематографистов России.

«Дмитрий Михайлович был истинным хранителем цыганской народной культуры. Песни, написанные и исполненные им («Твои глаза зеленые», «Песня цыган Сибири», «Ой, да не будите»), стали поистине народными. Коллеги и зрители помнят его яркие роли в фильмах: «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада», «Очи черные», «Мужики» и др. Последними словами Дмитрия Михайловича стали слова благодарности и признание в любви Н.С. Михалкову и Гильдии актеров», – отмечают в Союзе кинематографистов.

Прощание с Дмитрием Бузылевым пройдет 11 февраля в Доме кино. Похоронят певца на Пыхтинском кладбище.

Дмитрий Бузылев появился на свет 22 января 1957 года и с раннего детства полюбил музыку. С пяти лет он играл на гитаре, а когда ему было двенадцать, участвовал в гастролях ансамбля «Венгерские цыгане», даже пробовался на главную роль в фильм «Табор уходит в небо». Он не получил ее, но все же сыграл брата Рады, пишет издание StarHit.

Бузылев снимался в фильме «Сибириада» Андрея Кончаловского, где пел «Песню сибирских цыган». Именно на съемках этой картины Дмитрий познакомился с Никитой Михалковым, что привело к его появлению в фильмах «Очи черные», «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем 2: Предстояние».

Фото: кадр фильма "Жестокий романс"



0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2018 Теги: Дмитрий Бузылев

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