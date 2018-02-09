Хакамада о борьбе дочери с раком

Стоит ли жертвовать амбициями и карьерой ради больного ребенка? Ответ вряд ли будет однозначным. Ирина Хакамада в свое время занималась и предвыборной кампанией, и лечением дочери от онкологии. И болезнь удалось победить.

Как рассказала Ирина, в 2004 году, когда она баллотировалась на пост президента РФ, врачи диагностировали у ее дочери Марии онкологию. Перед Хакамадой встала серьезная дилемма, но благодаря мужу Владимиру Сиротинскому дилемма быстро решилась. «Муж сказал: "Если не будешь делать то, что нравится, то не будет сумасшедшей энергии, мы ее не вытянем. Лучше иди в президентскую кампанию, мы будем помогать"», - вспомнила политик на шоу «Пусть говорят».

Разумеется, тот период оказался для семьи Хакамады и для самой Ирины очень сложным. Днем дама занималась предвыборной кампанией, ночи проводила в больнице с дочерью. Что интересно, после того, как кампания завершилась, у Марии началась ремиссия.

Сейчас Мария, у которой был диагностирован синдром Дауна, ведет довольно активный образ жизни и готовится к свадьбе. Три года назад девушка познакомилась с молодым человеком по имени Влад, влюбилась, парень отвечает взаимностью. Но родители влюбленных пока советуют паре не спешить с бракосочетанием. «В планах у меня сделать хорошую семью, выйти замуж за своего любимого и быть с ним всегда вместе и иметь своих детей. Я хочу открыть свою фирму, я буду тоже зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью и даже мужа», – рассказала Мария.