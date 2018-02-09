Голубкина мечтает о творческой активности Ливанова

В прошлом году Мария Голубкина и Борис Ливанов устроили переполох в СМИ. Они объявили о намерении сыграть свадьбу. Потом передумали и расстались. Сейчас пара снова вместе и планирует свадьбу. Но для Марии важнее другое.

Недавно Голубкина дала обстоятельное интервью, в котором рассказала о своих творческих планах и мечтах. По словам актрисы, у нее достаточно плотный график - много съемок, несколько театральных постановок.

В личной жизни все тоже неплохо, вот только... «Знаете, о чем я мечтаю? Чтобы мой жених, актер Боря Ливанов, наконец-то, поднялся с дивана и стал настоящей «боевой» творческой единицей. Вы знаете, это, пожалуй, единственное, чего бы мне действительно хотелось. С остальным справлюсь сама – все русские женщины сильные», - призналась Голубкина, добавив, что сегодня женщина просто не может позволить себе быть слабой.

Репортерам издания «Кубанские новости» актриса также рассказала о своей классификации мужчин. Она условно делит представителей сильного пола на «охотников» и «рыболовов». «Охотник – это тот, кто любит гулять по лесу. Они активные, действующие. Просто не могут сидеть на месте. А рыбаки – пассивные, они удочку закинут и сидят на одном месте, как бы медитируют. Рыболов ждет, а охотник ищет».

Ранее мы писали:

Мария Голубкина рассказала о свадьбе-шутке. Актриса произвела фурор, появившись на красной дорожке ММКФ в свадебном наряде.

Максаковой предсказывают скорое замужество. Певице не грозит долгое одиночество.

Богатый муж: мечта и реальность. Есть два испытания счастливого брака - богатство и бедность.