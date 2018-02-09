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Голубкина мечтает о творческой активности Ливанова


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В прошлом году Мария Голубкина и Борис Ливанов устроили переполох в СМИ. Они объявили о намерении сыграть свадьбу. Потом передумали и расстались. Сейчас пара снова вместе и планирует свадьбу. Но для Марии важнее другое.

Недавно Голубкина дала обстоятельное интервью, в котором рассказала о своих творческих планах и мечтах. По словам актрисы, у нее достаточно плотный график - много съемок, несколько театральных постановок.

В личной жизни все тоже неплохо, вот только... «Знаете, о чем я мечтаю? Чтобы мой жених, актер Боря Ливанов, наконец-то, поднялся с дивана и стал настоящей «боевой» творческой единицей. Вы знаете, это, пожалуй, единственное, чего бы мне действительно хотелось. С остальным справлюсь сама – все русские женщины сильные», - призналась Голубкина, добавив, что сегодня женщина просто не может позволить себе быть слабой.

Репортерам издания «Кубанские новости» актриса также рассказала о своей классификации мужчин. Она условно делит представителей сильного пола на «охотников» и «рыболовов». «Охотник – это тот, кто любит гулять по лесу. Они активные, действующие. Просто не могут сидеть на месте. А рыбаки – пассивные, они удочку закинут и сидят на одном месте, как бы медитируют. Рыболов ждет, а охотник ищет».

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1 Не нравится 0 Нравится 09.02.2018 Теги: Мария Голубкина

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Обсуждение 1  

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  • Naiza
    Какая она оказалась неприятная. Не нравится тебе человек, ну так и не встречайся с ним. Что за позиция ныть в сми про то, что любишь, но он такой сякой, а ты принцесса. Вцепилась в несчастного «Борю», а он не знает уже, как ее отвадить.
    		 09.02.18 20:31
         
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