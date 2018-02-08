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Кейт Хадсон показала своего возлюбленного


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Кейт Хадсон (Kate Hudson) порадовала поклонников. Она разместила в Insta фотографию своего бойфренда. Дэнни Фудзикава (Danny Fujikawa), гитарист группы Chief и возлюбленный актрисы, изображен вместе со своим братом и стилистом Кейт Софией Лопес. Поклонники поспешили назвать Дэнни мистером Райтом.

 

Кейт впервые встретилась с Дэнни, когда ей было 23 и она была беременна первым сыном Райдером . Как пишет издание Hello!, пара начала встречаться в декабре 2016 года, но умудрялась скрывать свои отношения от публики до марта следующего года, когда их сфотографировали в Лос-Анджелесе целующимися во время завтрака.

В мае прошлого года пара впервые появилась вместе официально на премьере фильма, в котором снималась мама Кейт, актриса Голди Хоун (Goldie Hawn). Отмечая первую годовщину в минувшем декабре, Кейт выложила в Insta фотографию их поцелуя. Актриса рассказала поклонникам, что когда-то они отправились вместе на прогулку, и несмотря на то, что их первый поцелуй произошел много месяцев спустя, именно ту прогулку Кейт считает первым свиданием с Дэнни.

Напомним, в январе актриса выложила в Insta редкую фотографию сына, которому исполнилось тогда 14 лет. Кейт написала под фото: «И вот ему уже четырнадцать. Но он навсегда останется моим малышом. Уже дважды плакала сегодня. Думаю, родители поймут меня. Куда уходит время? Райдер Робинсон, ты прекрасный молодой человек, и я горжусь, что я твоя мама».
 



0 Не нравится 0 Нравится 08.02.2018 Теги: Кейт Хадсон

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