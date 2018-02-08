Брэд Питт устроил аварию

Актер Брэд Питт (Brad Pitt), возможно, был когда-то несдержан. Но сейчас это вполне приятный джентльмен. На днях артист стал виновником небольшой аварии, но инцидент решился быстро и без скандалов.

На днях Питт, будучи за рулем автомобиля Tesla, устроил ДТП в районе Лос-Фелис, северный Лос-Анджелес. Актер по невнимательности проигнорировал необходимость соблюдать дистанцию и въехал в багажник едущего перед ним Nissan Altima. Nissan же врезался в ехавшую впереди Kia Soul.

Актер поспешил выйти из авто и извиниться. Он осмотрел повреждения автомобилей, обменялся с другими водителями контактной информацией, приятно удивив своей доброжелательностью, после чего все разъехались по своим делам.

Публикация от Celebrity Daily News (@celebritydnews) Фев 7, 2018 в 10:56 PST

Как уточняют таблоиды, после начала развода с Анджелиной Джоли в сентябре 2016 года Питт предпочитает вести достаточно закрытый и спокойный образ жизни и практически все свободное от съемок время проводит в своем доме, который, по словам друзей, стал для звезды неким «святилищем, в котором он обрел внутренний мир».

Напомним, в прошлом году Брэд прошел курс реабилитации от алкоголизма и весной заявил, что сумел справиться со своей зависимостью.

Ранее мы писали:

Джоли с любовью вспоминает Питта. У пары было немало прекрасных моментов.

Питт рассказал, как держится после разрыва. Брэд уверяет, что не склонен к драматизму.

Питт заподозрил Джоли в неадекватности. Брэд ведет серьезную борьбу за детей.

Источник фото: Globallookpress.com