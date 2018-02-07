Элтон Джон отменил концерты в Вегасе

Сэр Элтон Джон (Elton John) является близким другом королевской семьи. Певец даже отменил два концерта в Лас-Вегасе, чтобы присутствовать на свадьбе принца Гарри (Harry) и Меган Маркл (Meghan Markle).

Публикация от Elton John (@eltonjohn) Фев 3, 2018 в 2:45 PST

Певец должен был выступить в развлекательном комплексе «Дворец Цезаря» в Лас-Вегасе 18 и 19 мая, но концерты были отменены. Элтон Джон, скорее всего, отказался от выступлений, чтобы быть в Великобритании в те дни, совпадающие с датой свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Пока неизвестно, будет ли он выступать на ней или ограничится присутствием в качестве гостя, наслаждаясь церемонией в часовне Святого Джорджа, пишет издание Hello!.

Элтон Джон, которому исполнилось 70 лет, ранее говорил, что был бы рад присутствовать на свадьбе принца Гарри, но ждет официального приглашения. В прошлом месяце в интервью The Sun он сказал: «Я не знаю. Меня еще не пригласили. Я выступаю в Вегасе и не знаю, как все будет. Но я был бы очень рад, потому что очень люблю его (принца Гарри)».

Элтон Джон был близким другом матери Гарри, принцессы Дианы, он исполнил свою знаменитую песню «Свеча на ветру» на ее похоронах в Вестминстерском аббатстве.

Он остался другом Гарри и Уильяма и был приглашен на свадьбу последнего с Кейт Миддлтон. Прошлым летом Элтон и Гарри провели некоторое время вместе на Сицилии.

