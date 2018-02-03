 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ляйсан Утяшева рассказала о пластике


0 0

Ляйсан Утяшева успешно реализует себя в профессии. В прошлом году гимнастка даже представила танцевальное шоу Bolero by Liasan Utiasheva. Поклонники в восторге, отмечая при этом стройную фигуру звезды и прекрасную внешность. Многие даже предполагают, что Утяшева делала пластику. Гимнастка не выдержала и рассказала всю правду.

Накануне Утяшева написала колонку для онлайн-издания, где рассказала, как поддерживает себя в форме, дабы пресечь все домыслы и сплетни.

«Ходили слухи об изменении формы моего лица. Хочу прокомментировать их один раз: я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем? Мои глаза и щеки изменились после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу. Потеряла 9 килограммов!» – написала Ляйсан.

Утяшева даже поделилась с поклонниками  своими секретами похудения, пишет StarHit. И они не новы: это здоровое питание и физические нагрузки. «Ирина Винер говорила мне когда-то, что при моем типе лица нельзя поправляться. Даже 500 граммов лишнего веса сразу «округляют» щеки. Работая над новым проектом, я проводила по 6 часов в зале, соблюдала правильную спортивную диету. Так мне удалось похудеть и приобрести почти спортивную форму», – поведала знаменитость.



0 Не нравится 0 Нравится 03.02.2018 Теги: ляйсан утяшева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Гость
    Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://sngrek.pw
    		04.02.18 08:01
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору