Ляйсан Утяшева рассказала о пластике

Ляйсан Утяшева успешно реализует себя в профессии. В прошлом году гимнастка даже представила танцевальное шоу Bolero by Liasan Utiasheva. Поклонники в восторге, отмечая при этом стройную фигуру звезды и прекрасную внешность. Многие даже предполагают, что Утяшева делала пластику. Гимнастка не выдержала и рассказала всю правду.

Накануне Утяшева написала колонку для онлайн-издания, где рассказала, как поддерживает себя в форме, дабы пресечь все домыслы и сплетни.

«Ходили слухи об изменении формы моего лица. Хочу прокомментировать их один раз: я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем? Мои глаза и щеки изменились после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу. Потеряла 9 килограммов!» – написала Ляйсан.

Утяшева даже поделилась с поклонниками своими секретами похудения, пишет StarHit. И они не новы: это здоровое питание и физические нагрузки. «Ирина Винер говорила мне когда-то, что при моем типе лица нельзя поправляться. Даже 500 граммов лишнего веса сразу «округляют» щеки. Работая над новым проектом, я проводила по 6 часов в зале, соблюдала правильную спортивную диету. Так мне удалось похудеть и приобрести почти спортивную форму», – поведала знаменитость.