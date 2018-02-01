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Белла Хадид прикрыла грудь щенком


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Топ-модель Белла Хадид (Bella Hadid) намекнула, что ее радует не меньше, чем съемки для очередной обложки Vogue. Это - щенок. И щенку Беллы наверняка позавидуют миллионы поклонников модели - песику удалось прижаться к звездному бюсту. Накануне стилист девушки опубликовала провокационный и в то же время мимимишный снимок.

На фото Белла запечатлена в стрингах, в раздевалке перед зеркалом. Девушка стоит в довольно эффектной позе топлес, но грудь прикрывает чудесным щенком. Как уточнила стилист девушки Мими Кеттрелл (Mimi Cuttrell), Хадид первые взяла с собой щенка на шопинг и определенно не пожалела.

Днем ранее Мими опубликовала эффектный снимок матери Беллы Иоланды Хадид.

А сама Белла недавно рассказала, как родительница научила ее ухаживать за кожей. «Мама всегда говорила, что кожа должна выглядеть ухоженной без капли макияжа. В обычной жизни я почти не крашусь: мне хватает консилера, бронзера, золотистой подводки для глаз и хайлайтера. Еще я всегда завиваю ресницы щипцами. Что касается ухода, то я большой любитель масок для лица. Больше всего мне нравится черная отшелушивающая маска, а перед важным мероприятиям я обычно накладываю тканевую маску — она хорошо освежает кожу».

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0 Не нравится 2 Нравится 01.02.2018 Теги: Белла Хадид

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    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
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