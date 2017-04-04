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Белла Хадид: «Я - мусульманка и горжусь этим»


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Она считается одной из самых востребованных моделей. Белла Хадид (Bella Hadid) с успехом позирует для рекламных кампаний модных домов, дефилирует по подиуму, выступает на шоу Victoria's Secret. Но на днях девушка сделала неожиданное признание.

Белла стала звездой нового номера журнала Porter. Девушка позировала известному фотографу Терри Ричардсону (Terry Richardson) в купальнике, в провокационных и одновременно забавных позах. В сопроводительном интервью 20-летняя звезда сделала неожиданное заявление, комментируя жесткую политику нынешнего президента США Дональда Трампа в отношении эмигрантов.

Белла напомнила, что ее отец в свое время бежал из Палестины в Америку. «Мой отец приехал в Америку в первый раз в статусе беженца. И эта тема очень близка нашей семьей, мне, моим сестре и брату. Отец всегда был религиозным человеком и молился вместе с нами. Я горжусь тем, что я - мусульманка».

Мохаммед Хадид - один из известных американских депелоперов, владеет сетью отелей класса люкс. Его состояние оценивается более чем в 100 миллионов долларов. По словам друзей семьи, Белла всегда была намного ближе с отцом, нежели с матерью.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 04.04.2017 Теги: Белла Хадид

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