Викторию Дайнеко запугивают черной магией

Обратная сторона славы – излишнее внимание, и далеко не всегда добрых людей. От странных поступков недоброжелателей страдает уже долгое время Виктория Дайнеко. Девушка находится в постоянном состоянии стресса из-за людей, которые проводят обряды черной магии в подъезде дома, где живет певица.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) Янв 25, 2018 at 6:34 PST

Виктория рассказала, что ей удалось передохнуть какое-то время, когда в ее квартире на Кутузовском проспекте начался ремонт и певица с ребенком уехала жить в Подмосковье. Однако по возвращении «колдуны» взялись за старое, пишут «7 Дней».

«Они жгут церковные свечи рядом с моей дверью, подсыпают пепел в почтовый ящик с номером моей квартиры. Неужели они не понимают, что все плохое, что они желают мне, рано или поздно вернется к ним самим?! Теперь вы понимаете, почему я не собираюсь никогда показывать свою дочь. Это может быть очень опасно!» - написала Виктория в своем микроблоге.

Такие обряды напугают кого угодно, даже людей несуеверных, И начались все эти безобразия давно, еще до замужества и рождения дочери. Либо Виктория кому-то перешла дорогу, либо кто-то просто завидует успеху певицы.

Напомним, в прошлом году певица оформила развод с музыкантом Дмитрием Клейманом. Через какое-то время Виктория решила попытать счастья на известном сайте знакомств, однако некоторые подписчики посоветовали Виктории не торопиться.

