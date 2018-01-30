Средиземноморская диета считается чуть ли не чудо-рационом. Известно, что поклонники средиземноморской диеты не жалуются на ожирение и сосудисто-сердечные заболевания. А теперь выясняется, что данного рациона лучше придерживаться женщинам, решившимся на экстракорпоральное оплодотворение.

Средиземноморская диета отличается богатым содержанием в ежедневном рационе фруктов, овощей, оливкового масла и рыбы, невысоким содержанием продуктов из красного мяса. По данным ученых из университета Харокопио, Афины, антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и овощах, улучшают состояние женских яичников, а также повышают шансы нормального развития эмбриона.

Доктор Никос Янниакурис, один из руководителей исследования, отмечает: «Женщинам, проходящим лечение бесплодия, следует придерживаться здоровой диеты, вроде средиземноморской, поскольку это серьезно повышает шансы на оплодотворение и беременность без осложнений».

Ученые особенно советуют подумать о коррекции рациона решившимся на ЭКО девушкам до 35 лет. Кстати, несколько лет назад ученые из Гарварда также пришли к выводу, что средиземноморская диета, а точнее активное употребление продуктов с мононенасыщенными жирами (содержатся в оливковом масле, орехах, семечках), почти в три раза увеличивает шансы на беременность при ЭКО.

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