 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Средиземно­морская диета повышает шансы на оплодотворение


0 0

Средиземноморская диета считается чуть ли не чудо-рационом. Известно, что поклонники средиземноморской диеты не жалуются на ожирение и сосудисто-сердечные заболевания. А теперь выясняется, что данного рациона лучше придерживаться женщинам, решившимся на экстракорпоральное оплодотворение.

Средиземноморская диета отличается богатым содержанием в ежедневном рационе фруктов, овощей, оливкового масла и рыбы, невысоким содержанием продуктов из красного мяса. По данным ученых из университета Харокопио, Афины, антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и овощах, улучшают состояние женских яичников, а также повышают шансы нормального развития эмбриона.

Доктор Никос Янниакурис, один из руководителей исследования, отмечает: «Женщинам, проходящим лечение бесплодия, следует придерживаться здоровой диеты, вроде средиземноморской, поскольку это серьезно повышает шансы на оплодотворение и беременность без осложнений».

Ученые особенно советуют подумать о коррекции рациона решившимся на ЭКО девушкам до 35 лет. Кстати, несколько лет назад ученые из Гарварда также пришли к выводу, что средиземноморская диета, а точнее активное употребление продуктов с мононенасыщенными жирами (содержатся в оливковом масле, орехах, семечках), почти в три раза увеличивает шансы на беременность при ЭКО.

Ранее мы писали:

Эвелина Хромченко поделилась своей диетой. Звезда тщательно следит за количеством потребляемых калорий.

Виктория Боня в восторге от сыроедения. На протяжении месяца девушка была сыроедом и заметила серьезные изменения к лучшему.

5 мифов о диетах. Перечисляем самые распространенные и подчас опасные. 



0 Не нравится 0 Нравится 30.01.2018 Теги: средиземноморская диета ЭКО

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору