Сестры Хадид обнажились вместе

Всего за несколько лет они обе сделали головокружительную карьеру и сейчас значатся в топе самых востребованных моделей. И сестры Хадид (Hadid) не собираются останавливаться. Джиджи (Gigi) и Белла (Bella) стали звездами новой впечатляющей фотосессии для Vogue.

Публикация от British Vogue (@britishvogue) Янв 29, 2018 at 4:00 PST

Фотографии сестер украсили обложки мартовского номера Vogue. Но самый эффектный снимок - для которого Джиджи и Белла позировали обнаженными в объятиях друг друга - опубликован на страницах издания. Как отмечают модные обозреватели, на фото видно, насколько похожи девушки по своей конституции и как эффектен контраст цвета волос сестер (Белла предпочитает темные оттенки, а Джиджи - светлое золото).

Публикация от 🦋 (@bellahadid) Янв 29, 2018 at 12:45 PST

В сопроводительном интервью Джиджи рассказала, что считает себя защитницей сестры (Белла младше на 18 месяцев). «Я горжусь ею и готова ради нее на все».

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) Янв 29, 2018 at 11:34 PST

Кстати, по слухам, Белла сейчас решила заняться устройством личной жизни и недавно появилась на одном из показов в рамках Недели мужской моды в компании с Робертом Паттинсоном (Robert Pattinson). По слухам, после модного шоу звезды отправились на ужин. Пока рановато говорить о романтических отношениях, но светские обозреватели начеку.

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