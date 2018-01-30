Сестры Хадид обнажились вместе
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Всего за несколько лет они обе сделали головокружительную карьеру и сейчас значатся в топе самых востребованных моделей. И сестры Хадид (Hadid) не собираются останавливаться. Джиджи (Gigi) и Белла (Bella) стали звездами новой впечатляющей фотосессии для Vogue.
Фотографии сестер украсили обложки мартовского номера Vogue. Но самый эффектный снимок - для которого Джиджи и Белла позировали обнаженными в объятиях друг друга - опубликован на страницах издания. Как отмечают модные обозреватели, на фото видно, насколько похожи девушки по своей конституции и как эффектен контраст цвета волос сестер (Белла предпочитает темные оттенки, а Джиджи - светлое золото).
В сопроводительном интервью Джиджи рассказала, что считает себя защитницей сестры (Белла младше на 18 месяцев). «Я горжусь ею и готова ради нее на все».
Кстати, по слухам, Белла сейчас решила заняться устройством личной жизни и недавно появилась на одном из показов в рамках Недели мужской моды в компании с Робертом Паттинсоном (Robert Pattinson). По слухам, после модного шоу звезды отправились на ужин. Пока рановато говорить о романтических отношениях, но светские обозреватели начеку.
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31.01.18 05:34