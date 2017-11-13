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Джиджи Хадид необычно отметила юбилей


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Зейн Малик (Zain Malik) и Джиджи Хадид (Gigi Hadid) празднуют юбилей совместной жизни. Пара уже два года вместе, и это событие звезды отметили невероятно умилительным постом.

Знаменитости решили отметить знаменательную дату, поделившись с поклонниками милым фото. На снимке пара целуется в роскошном ресторане и выглядит просто невероятно, как с картинки.

«Два года с моим любимым человеком», - написала Джиджи. Поклонники недоумевают, изображено ли на снимке само празднование. И если так, то получается, что юбилей пара отмечала с коктейлями и клубникой. Знаменитости  выглядят на снимке счастливыми и безумно влюбленными друг в друга, пишет hollywoodlife.com.

Зейн и Джиджи - не единственные, кто праздновал важный день в минувшие выходные. Актеры Ариэль Уинтер и Леви Миден отметили 1 год, проведенный вместе, восхитительно сексуальным снимком. На нем актриса в бикини целует своего мужчину на фоне водопада. «С годовщиной, моя любовь», - подписала она снимок. «Я самая счастливая девушка на свете. Спасибо тебе за то, что ты такой удивительный мужчина и делаешь меня такой счастливой, какой только можно быть! Ты единственный, кто мог бы уговорить меня прыгнуть с обрыва в водопад». Поклонники пребывают в восторге и умилении.



0 Не нравится 0 Нравится 13.11.2017 Теги: Джиджи Хадид Зейн Малик

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