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Никита Пресняков снял забавное видео про Шурыгину


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Никита Пресняков в последнее время часто стал публично высказывать свое мнение о других известных персонах. Недавно он раскритиковал Бузову, теперь от него досталось и Шурыгиной. 26-летний певец не поленился и снял ироничное видео, дабы продемонстрировать, что он думает о популярности девушки.

 

Никита выложил в Insta ролик. Начинается видео с того, что Пресняков переключает телевизионные каналы, но везде идут передачи о Шурыгиной. Тогда Никита переключается на Интернет, но и в Сети пользователи обсуждают только Диану. Никита оставил комментарий к видео: «Я уехал. Спасибо».

Мнения подписчиков после просмотра видео разделились. Кто-то оценил чувство юмора артиста, нашлись и те, кто стал критиковать Никиту за лишний пиар. Наиболее жалостливые осудили музыканта, отметив, что Шурыгина и так пережила много плохого в юном возрасте, мол, зачем еще добавлять негатива.

Ранее Пресняков, который успешно выступает солистом рок-группы Multiverse, довольно резко высказывался по поводу музыкального творчества Ольги Бузовой: «У меня просто нет слов. Я не хочу обижать этого человека, может быть, она хороший человек, но так делать нельзя. С музыкой сейчас и так все плохо, так зачем еще лить водку в огонь?»



0 Не нравится 0 Нравится 26.01.2018 Теги: Никита Пресняков Диана Шурыгина

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