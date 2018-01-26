Экс-супруга Гайдуляна назвала имя разлучницы

В прошлом году актер Андрей Гайдулян расстался с женой Дианой Очиловой. Пара прожила в браке чуть больше года, хотя казалось, что они прекрасно подходят друг другу. Недавно Андрей решил прокомментировать свой развод. Но Диане слова бывшего мужа не понравились.

Как заявил Гайдулян, серьезных конфликтов и измен не было. «Просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось».

Диана на интервью бывшего отреагировала с иронией: «Прочла интервью. Новости шоу-биза. Новости не врут, просто сказки рассказывают и не только на ночь. Говорят: «обычная ситуация», «ценности, бла-бла», ну и там по мелочи. Как скажете! Репутация, ну как же. А может, лучше молчать, кажись, так будет лучше. Это совет. А может, кто ближе сейчас, даст совет. Как ее там зовут? Вспомнила. "Работа"».

Друзья бывших супругов говорят, что в последнее время у Андрея с Дианой были сложные отношения и вообще они «жили как на вулкане». Супруги брали паузу, пытались идти на компромиссы, но... В конце концов, решили каждый идти своей дорогой. У Андрея сейчас плотный съемочный график, Диана же получает образование.

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