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Волочкова оценила свою репутацию


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Скандал вокруг интимных снимков Анастасии Волочковой в конце прошлого года все еще не утих. Теперь балерина требует компенсацию с Чермена Дзотова, опубликовавшего снимки, и намерена привлечь специалистов Следственного комитета.

 

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На днях Telegram-канал Mash опубликовал аудиозапись заявления Волочковой о намерении привлечь Дзотова к ответственности и потребовать компенсацию.

«Короче, пусть он все рассказывает в Следственном комитете. Что касается денег, я не нуждаюсь. Мне его извинения не нужны. Пусть он мне заплатит десять миллионов долларов. Вот возьмет со своих друзей. Я их потрачу на благотворительную деятельность. Вот этот экскьюз я приму», - цитирует бывшую приму Mash.

Напомним, снимки звезды появились в Сети в ноябре, в декабре Дзотов принес Анастасии извинения.

Что любопытно: после публикации интимных фотографий популярность Волочковой в Сети выросла в разы.

 

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Сама Волочкова на появление пикантных снимков сначала реагировала без особой нервозности: «Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, Бог ему судья. Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии».

Ранее мы писали:

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123. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

123 Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.



0 Не нравится 0 Нравится 25.01.2018 Теги: анастасия волочкова

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