Волочкова оценила свою репутацию
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Скандал вокруг интимных снимков Анастасии Волочковой в конце прошлого года все еще не утих. Теперь балерина требует компенсацию с Чермена Дзотова, опубликовавшего снимки, и намерена привлечь специалистов Следственного комитета.
На днях Telegram-канал Mash опубликовал аудиозапись заявления Волочковой о намерении привлечь Дзотова к ответственности и потребовать компенсацию.
«Короче, пусть он все рассказывает в Следственном комитете. Что касается денег, я не нуждаюсь. Мне его извинения не нужны. Пусть он мне заплатит десять миллионов долларов. Вот возьмет со своих друзей. Я их потрачу на благотворительную деятельность. Вот этот экскьюз я приму», - цитирует бывшую приму Mash.
Напомним, снимки звезды появились в Сети в ноябре, в декабре Дзотов принес Анастасии извинения.
Что любопытно: после публикации интимных фотографий популярность Волочковой в Сети выросла в разы.
Сама Волочкова на появление пикантных снимков сначала реагировала без особой нервозности: «Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, Бог ему судья. Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии».
Ранее мы писали:
123. Как начинался секс-скандал бывшей примы.
123. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским.
123 Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.
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Обсуждение 5
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Ellis_@Культ собственной личности. Плакат на стене, ноги на плите. Аут.
25.01.18 16:15
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КсюИ фотка с плитой очень затрапезная. На плите сковорода с какой то едой и лопаткой. За углом тапочек одиночно валяется. Что то головой у этой женшины.
25.01.18 16:06
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СимаВ желом купальнике, наконец, нормальное фото за много лет. То что она говорит похоже на бред душевно больного человека.
25.01.18 12:51
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КсюГосподи! У несметного количества женщин на земле есть ежедневный секс. Нашла, чем хвастаться. А вот хорогие балерины в мире единицы. Здесь почему то у "балерины" не горить никак. Все время про секс...Борется за за популярность и награду от маньяков что ли...
25.01.18 12:12
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омгногами в плиту - чудовищно
25.01.18 11:55