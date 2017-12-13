Дзотов извинился перед Волочковой

Анастасия Волочкова нередко радует поклонников откровенными снимками. И казалось, публику уже ничем не удивишь. Однако интимные фотографии балерины с бизнесменом Черменом Дзотовым стали сенсацией и поводом для громкого скандала. И теперь Дзотов решил объясниться.

После утечки интимных снимков популярность Волочковой в Сети выросла в разы. Сама же Анастасия заявила: «Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, Бог ему судья. Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии».

Теперь же сам Дзотов решил сделать откровенное признание и извиниться перед артисткой. По словам мужчины, несколько месяцев назад он получил предложение от секс-коуча Алекса Лесли провести пиар-кампанию с упоминанием Волочковой. Причем Лесли утверждал, что имеется договоренность с бывшей примой.

«Потом мы поняли, что никакой договоренности с Анастасией у него не было, по сути, он нас обманул. Конечно, нам надо было с ней оговорить это, но на связь она не выходила, к сожалению. И получилась вот такая фарсовая ситуация, дурацкая, в которой пострадали и Анастасия, и я, и мои родственники», — сообщил Дзотов.

Он попросил прощения у Волочковой и добавил, что пытается убедить Лесли также принести извинения.

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