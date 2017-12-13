 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дзотов извинился перед Волочковой


0 0

Анастасия Волочкова нередко радует поклонников откровенными снимками. И казалось, публику уже ничем не удивишь. Однако интимные фотографии балерины с бизнесменом Черменом Дзотовым стали сенсацией и поводом для громкого скандала. И теперь Дзотов решил объясниться.

После утечки интимных снимков популярность Волочковой в Сети выросла в разы. Сама же Анастасия заявила: «Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, Бог ему судья. Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии».

Теперь же сам Дзотов решил сделать откровенное признание и извиниться перед артисткой. По словам мужчины, несколько месяцев назад он получил предложение от секс-коуча Алекса Лесли провести пиар-кампанию с упоминанием Волочковой. Причем Лесли утверждал, что имеется договоренность с бывшей примой.

«Потом мы поняли, что никакой договоренности с Анастасией у него не было, по сути, он нас обманул. Конечно, нам надо было с ней оговорить это, но на связь она не выходила, к сожалению. И получилась вот такая фарсовая ситуация, дурацкая, в которой пострадали и Анастасия, и я, и мои родственники», — сообщил Дзотов.

Он попросил прощения у Волочковой и добавил, что пытается убедить Лесли также принести извинения.

Ранее мы писали:

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения. 


0 Не нравится 0 Нравится 13.12.2017 Теги: анастасия волочкова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору