Ульяна Сергеенко станет персоной нон-грата?

Ее называли «королевой русского кутюра», в нарядах Ulyana Sergeenko блистали такие звезды, как Мадонна (Madonna) и Рианна (Rihanna). Но теперь Ульяна Сергеенко может оказаться изгоем в мире моды. По крайней мере, на Западе.

Неудачная шутка Сергеенко на Неделе высокой моды в Париже буквально в момент перечеркнула успех дизайнера, к которому она шла не один год. Напомним, началось с того, что Мирослава Дума опубликовала в соцсетях фото приглашения на показ Сергеенко с надписью "To my niggas in Paris". Слово "n***s" спровоцировало громкий скандал, в адрес российского дизайнера посыпались оскорбления. Ульяна принесла извинения, но, похоже, это не помогло.

Сергеенко даже отменила запланированный показ в Париже, опубликовав лукбук новой коллекции в соцсетях. Американский Vogue коллекцию проигнорировал, и это нехороший знак. Блогер Лена Миро заявила, что «карьера модельера Ульяны Сергеенко на Западе накрылась медным тазом». «Человек, который не в состоянии усвоить то, что приемлемо, а что нет в том или ином обществе, - идиот, асоциальный элемент», - рассуждает Миро.

Российские L'Officiel и Harper's Bazaar попытались оправдать Ульяну и Мирославу. «Жаль этих дам, до сих пор живущих в 2012-м и не следящих за языком. И даром что у одной показы в Париже, а другая как будто бы в интернете разбирается. Но тут даже ребенку понятно, что никакие они не расистки. Просто одна богатая белая девочка может назвать другую такую же "n*gga"», - пишет обозреватель L'Officiel. Главный редактор Harper's Bazaar подчеркивает неприемлемость расизма, но отмечает, что бороться с ним травлей - также неприемлемо. Некоторые российские обозреватели также обращают внимание на культурные различия и констатируют: «Россия и Запад снова не поняли друг друга».

Однако вердикт большинства европейских и американских фэшн-колумнистов таков: «Это катастрофа и пример нетерпимости».

Источник фото: Globallookpress.com