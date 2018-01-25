Памела Андерсон готова к браку с молодым футболистом

Никогда не поздно искать любовь. И лучше при поиске забыть о стереотипах. Памела Андерсон (Pamela Anderson) именно так и делает. У звезды роман с 32-летним футболистом, и пара настроена весьма серьезно.

В прошлом году Памеле то и дело приписывали романтические отношения с Джулианом Ассанжем (Julian Assange). Андерсон над сплетнями посмеивалась, но предпочитала не комментировать слухи, чтобы сохранить интригу.

Теперь выясняется, что 50-летняя актриса мастерски обвела журналистов и папарацци. Пэм более полугода встречается с защитником футбольной сборной Франции Адилем Рами (Adil Rami), и недавно пара была замечена в Марселе в одном из ювелирных магазинов во время увлекательного занятия - выбора обручальных колец.

По данным таблоидов, с 32-летним Рами Андерсон познакомилась во время Каннского кинофестиваля в прошлом году, и с тех пор они неразлучны. Актриса познакомила бойфренда с сыновьями, парни быстро нашли общий язык, и теперь Пэм переезжает во Францию.

Напомним, ранее Андерсон была замужем четырежды. Причем за кинопродюсера Рика Саломона она выходила замуж дважды. В одном из интервью актриса призналась, что для нее подходящий мужчина рядом значит очень много, будучи в неудачном браке, она чувствовала себя старухой. «Я смотрю на себя на фото, когда я была в тех отвратительных отношениях, и понимаю, что тогда я выглядела лет на 20 старше. Я знаю, это звучит как клише, но красота идет изнутри и зависит от того, счастлив ты или нет».

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123. Актриса предпочитает другие методы борьбы с морщинами.

123 Колоритная фотосессия для журнала Flaunt.

123. Звезда вполне довольна своим внешним видом.

Источник фото: Globallookpress.com