 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Памела Андерсон готова к браку с молодым футболистом


0 0

Никогда не поздно искать любовь. И лучше при поиске забыть о стереотипах. Памела Андерсон (Pamela Anderson) именно так и делает. У звезды роман с 32-летним футболистом, и пара настроена весьма серьезно.

В прошлом году Памеле то и дело приписывали романтические отношения с Джулианом Ассанжем (Julian Assange). Андерсон над сплетнями посмеивалась, но предпочитала не комментировать слухи, чтобы сохранить интригу.

Теперь выясняется, что 50-летняя актриса мастерски обвела журналистов и папарацци. Пэм более полугода встречается с защитником футбольной сборной Франции Адилем Рами (Adil Rami), и недавно пара была замечена в Марселе в одном из ювелирных магазинов во время увлекательного занятия - выбора обручальных колец.

По данным таблоидов, с 32-летним Рами Андерсон познакомилась во время Каннского кинофестиваля в прошлом году, и с тех пор они неразлучны. Актриса познакомила бойфренда с сыновьями, парни быстро нашли общий язык, и теперь Пэм переезжает во Францию.

Напомним, ранее Андерсон была замужем четырежды. Причем за кинопродюсера Рика Саломона она выходила замуж дважды. В одном из интервью актриса призналась, что для нее подходящий мужчина рядом значит очень много, будучи в неудачном браке, она чувствовала себя старухой. «Я смотрю на себя на фото, когда я была в тех отвратительных отношениях, и понимаю, что тогда я выглядела лет на 20 старше. Я знаю, это звучит как клише, но красота идет изнутри и зависит от того, счастлив ты или нет».

Ранее мы писали:

123. Актриса предпочитает другие методы борьбы с морщинами. 

123 Колоритная фотосессия для журнала Flaunt. 

123. Звезда вполне довольна своим внешним видом. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 25.01.2018 Теги: Памела Андерсон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору