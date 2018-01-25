Исинбаева: «Сейчас главное не смотреть назад»

Недопуск российской сборной на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан стал серьезным ударом. К сожалению, скандальная история на этом не закончилась. МОК не дал разрешение некоторым российским спортсменам принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию.

В черный список МОК попали биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, несколько конькобежцев и хоккеистов. Как сообщила Исинбаева в соцсетях, ее шокировало отстранение ведущих спортсменов России от участия в Играх. Но чемпионка призывает сейчас не заострять на этом внимание.

«Возможно, мы с вами много не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное не смотреть назад, а идти всем вместе вперед!»

Елена призывает поддержать российских спортсменов, которые готовы принять участие в Олимпийских играх, несмотря на прессинг и напряженную обстановку. «Именно они — наша надежда на разрешение сложившейся допинговой проблемы. Так давайте не будем забывать об этом, о главной цели. Да, правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим чистым спортсменам, но все, что нам остается — это принять их, следовать им или цивилизовано защищаться в судах. Давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдем эти испытания».

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Источник фото: Globallookpress.com