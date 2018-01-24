Андрей Гайдулян назвал причину развода

Андрей Гайдулян развелся с супругой Дианой Очиловой осенью. Пара не смогла сохранить брак, и поклонники до сих пор пытаются выяснить, почему у любимого артиста не сложилась личная жизнь. На днях звезда сериала «САШАТАНЯ» объяснила причины разрыва.

Публикация от Андрей Гайдулян (@gaydulyan) Янв 22, 2018 at 8:56 PST

Актер сообщил прессе, что сейчас он целиком поглощен работой и о личной жизни пока не думает. Говоря о причинах расставания с Дианой, он сообщил, что никакой драмы нет, просто у них не сложилось: «Мы развелись. Никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось».

Как пишет StarHit, сейчас Андрей чаще бывает в США, где работает над новым проектом. «Это не очень высокобюджетное кино, но я получил первый опыт работы в настоящем голливудском фильме. Съемки проходили под Лос-Анджелесом, я играл ученого, который пытается спасти Землю, точнее то, что от нее осталось», - поведал артист. Андрей признался, что ему пришлось даже заняться спортом, чтобы похудеть для роли.

Также артист стал одним из совладельцев сети пиццерий. Гайдулян признался, что главное – это делать то, что нравится, а работа в ресторанном бизнесе сейчас ему по душе.

Напомним, ранее Диана намекала на измену, девушка выложила в Insta видеоролик, где она лежит в ванной с пеной и читает стихи: «Ты стал такой новый, чужой. Милый, тебе не к лицу предательство. Милый, прошу, уйди». Друзья пары говорили, что актер и его супруга жили как на вулкане, все время ссорились. Возможно, такие отношения были обречены.

