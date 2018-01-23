 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Авраам Руссо помирился с супругой


0 0

Авраам Руссо недавно чуть не подал на развод. Потом одумался и решил наладить отношения с супругой, затем снова обиделся на нее. Теперь же певец сообщает, что разногласия удалось преодолеть. Находясь в Нью-Йорке на гастролях, Авраам смог провести время с женой и дочерьми.

«Сейчас я в Америке, дома. Примчался к семье, по которой очень соскучился. Кроме того, у меня здесь запланировано несколько выступлений. Мы спокойно общаемся с Морелой, постоянно беседуем о том, что произошло между нами, я провожу круглые сутки с дочками. Старшая, 11-летняя Эмануэлла, ходит в школу, иногда я ее туда отвожу, младшая, 3-летняя Аве-Мария, скоро отправится в садик, но пока еще маленькая. Надеюсь, что самое плохое осталось позади и нам удалось сохранить мир», - сообщил Авраам изданию StarHit.

Летом прошлого года между Авраамом и Морелой произошел скандал, поставивший их отношения на грань развода. После этого Авраам почти не виделся с женой и двумя дочками. Ходили слухи о том, что певец послал жене документы о разделе совместно нажитого имущества, но Морела не захотела подписывать их.

Авраам и Морела прожили вместе 12 лет. Возможно, именно это помогло им со временем успокоиться. Морела считает, что Авраам оказался в сложном положении, запутался и достоин того, чтобы получить второй шанс, учитывая наличие у них детей.

Ранее певец говорил, что, по его мнению, он банально избаловал любимую: «Женщины в XXI веке получили слишком много свободы, как мне кажется. Поэтому они растерялись и ведут себя так же непозволительно, как и моя жена. Морела никогда в жизни не работала, она не знает, как сложно человеку зарабатывать деньги и содержать семью».
 



0 Не нравится 0 Нравится 23.01.2018 Теги: Авраам Руссо

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору