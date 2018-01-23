Авраам Руссо помирился с супругой

Авраам Руссо недавно чуть не подал на развод. Потом одумался и решил наладить отношения с супругой, затем снова обиделся на нее. Теперь же певец сообщает, что разногласия удалось преодолеть. Находясь в Нью-Йорке на гастролях, Авраам смог провести время с женой и дочерьми.

«Сейчас я в Америке, дома. Примчался к семье, по которой очень соскучился. Кроме того, у меня здесь запланировано несколько выступлений. Мы спокойно общаемся с Морелой, постоянно беседуем о том, что произошло между нами, я провожу круглые сутки с дочками. Старшая, 11-летняя Эмануэлла, ходит в школу, иногда я ее туда отвожу, младшая, 3-летняя Аве-Мария, скоро отправится в садик, но пока еще маленькая. Надеюсь, что самое плохое осталось позади и нам удалось сохранить мир», - сообщил Авраам изданию StarHit.

Летом прошлого года между Авраамом и Морелой произошел скандал, поставивший их отношения на грань развода. После этого Авраам почти не виделся с женой и двумя дочками. Ходили слухи о том, что певец послал жене документы о разделе совместно нажитого имущества, но Морела не захотела подписывать их.

Авраам и Морела прожили вместе 12 лет. Возможно, именно это помогло им со временем успокоиться. Морела считает, что Авраам оказался в сложном положении, запутался и достоин того, чтобы получить второй шанс, учитывая наличие у них детей.

Ранее певец говорил, что, по его мнению, он банально избаловал любимую: «Женщины в XXI веке получили слишком много свободы, как мне кажется. Поэтому они растерялись и ведут себя так же непозволительно, как и моя жена. Морела никогда в жизни не работала, она не знает, как сложно человеку зарабатывать деньги и содержать семью».

