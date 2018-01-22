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Марго Робби приревновали к Леонардо Ди Каприо


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Марго Робби (Margot Robbie) и Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) шикарно смотрятся вместе в картине «Волк с Уолл-стрит». Химия между актерами была заметна и на съемочной площадке. Теперь же звезды должны сыграть вместе в новом фильме Квентина Тарантино о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне. И от этого не в восторге муж актрисы, продюсер Том Акерли (Tom Ackerley).

Как пишет издание Daily Mail, 27-летняя Марго и 43-летний Леонардо вместе снимутся в новой картине Тарантино. Название пока не представлено публике, но известно, что события будут разворачиваться в 1969 году, когда действовала секта серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Кстати, мужчина скончался в тюрьме в конце прошлого года.

Мужа актрисы, который явно ревнует жену,  идея совместной работы Марго со знаменитым ловеласом Леонардо не прельщает. К тому же блондинки всегда нравились актеру.

Напомним, что Марго и Том Акерли тайно поженились в 2016 году. Брачная церемония состоялась в Байрон-Бее, Австралия. На свадьбу были приглашены близкие друзья и родственники. А известно о торжестве стало после того, как братья жениха и невесты разместили фотографии со свадьбы в социальных сетях.

С Акерли Марго встречалась в течение трех лет. Они познакомились на съемках фильма «Французские сюиты», где актрисе досталась главная роль, а Том выступил помощником режиссера.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 22.01.2018 Теги: Марго Робби Леонардо ди Каприо

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