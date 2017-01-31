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Короли и королевы льда. Все о призерах чемпионата Европы

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Фигурное катание можно назвать национальным видом спорта в России. Мы можем гордиться нашими королями и королевами льда. Что и было еще раз доказано на завершившемся в Остраве, Чехия, чемпионате Европы.

Евгения Медведева - космос на льду

Самой яркой звездой чемпионата стала юная и невероятно талантливая Евгения Медведева. Ее выступление в женском турнире можно назвать восхитительным и непредсказуемым шоу. Особенно поразил публику лишний прыжок фигуристки в одной из комбинаций. «Напроказничала», - невинно заметила спортсменка.

 
 
 

Всем бы так проказничать. Медведева заняла первое место и заодно установила два мировых рекорда: набрала 229,71 балла по итогам короткой и произвольной программ и 150,79 баллов в произвольной программе. «Женя, ты – космос!» - восхищалась Аделина Сотникова в соцсетях. Итальянская звезда Каролина Костнер нахваливала соперницу за поразительную работоспособность.

Cама Евгения скромничает и говорит, что на соревнованиях получила мощный заряд позитива. «Я получила колоссальное удовольствие от этого чемпионата Европы и надеюсь, что от чемпионата мира получу не меньшее!» И при этом добавляет, что постарается удивить и на чемпионате мира.

 «Почему бы не сделать каскад из пяти прыжков? Я буду все пробовать, мне интересно».

Анна погорилая - божественна на льду и под водой

Второе место заняла Анна Погорилая с 211,39 балами. По словам спортсменки, серебром она вполне довольна. «Второе место — это победа для меня. Победа над собой, ступенька наверх — с бронзы на серебро. Лучше потихоньку наверх подниматься, чем подпрыгнуть и сразу упасть. Можно ли обыграть Медведеву? Мне кажется, можно. Хочу потихоньку стабильно идти и приближаться к Жене. На данный момент не стоит задача ее обогнать».

Кстати, Анна божественна не только на льду, но и под водой. Подготовка к соревнованиям не помешала девушке принять участие в сказочной фотосессии фотографа Наталии Преображенской. На снимках фигуристка предстала в образе владычицы морской.

 
 
 

Максим ковтун - победа над собой

Красавец-юноша Максим Ковтун завоевал серебро, хотя был почти в одном шаге от золота. Но никаких сожалений.

 
 
 

По словам спортсмена, ему, наконец, удалось преодолеть своеобразный психологический барьер. Наконец, он действительно наслаждался катанием и вдохновлял публику.

Теперь дорога открыта. Пожелаем Максиму удачи и побед.

михаил коляда - бронзовый призер

А вот новый чемпион России Михаил Коляда собой недоволен. Третье место - вовсе не то, на что он рассчитывал. Михаил так расстроился, что обмолвился о том, что приблизиться в ближайшее время к победителю чемпионата испанцу Хавьеру Фернандесу «нереально». Надеемся, фигурист придет в себя и воспрянет духом.

 
 
 

евгения тарасова и владимир морозов - вместе ли они?

В соревнованиях спортивных пар класс показали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Для фигуристов золото стало первым, и далось оно им очень непросто. На одной из тренировок Евгения получила травму, но паре удалось сохранить боевой настрой.

Кстати, Тарасова и Морозов считаются сегодня одной из самых перспективных спортивных пар, и некоторые обозреватели полагают, что они станут звездами Олимпийских игр 2022 года.

 
 
 

А еще, по слухам, у спортсменов прекрасные отношения не только на катке. Но пока они предпочитают на расспросы отвечать коротко: «Мы общаемся и на льду, и в жизни».

Как хотите - так и понимайте.

Источник фото: Globallookpress.com

0 Не нравится 5 Нравится 31.01.2017 Теги: фигуристы чемпионат Европы
 
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