Анна Курникова и Энрике Иглесиас покатались на лодке
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У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса (Enrique Iglesias) 16 декабря родилась двойня, и впервые с того времени пара появилась на публике. Звезды решили насладиться солнечным воскресеньем в Майами.
Анна выглядела потрясающе в жилете стиля кэжуал, спортивном бра и черных легинсах, когда направлялась на лодочную прогулку с Энрике. Несмотря на то, что их отношения длятся уже 16 лет, Анна и Энрике доказали, что их союз прочнее, чем когда-либо, пишет Daily Mail.
Светлые волосы Анны были собраны в простой хвост. Солнцезащитные очки защищали ее от яркого солнца, удачно сочетаясь с простым макияжем. Энрике тоже выбрал повседневный стиль в одежде, надев куртку цвета хаки, бейсболку и солнцезащитные очки. Пара наслаждалась обществом друг друга, отдыхая на качаемой океанскими волнами лодке.
Анна выглядела расслабленной и более чем счастливой, как и должно быть после рождения прекрасных близнецов. Она также не смогла устоять, чтобы не потанцевать под песню Энрике El Bano, кружась и играя при этом с двумя собаками.
Напомним, о пополнении в звездной семье стало известно во второй половине декабря. Рождение малышей стало сенсацией - многие колумнисты и обозреватели советовали звездам написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде».
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Обсуждение 6
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NardelНу глядя на неё можно засомневаться, рожала ли она или была суррогатная мать как идут слухи ..
22.01.18 17:42
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Ellis_@"идут слухи ."))))).Следуя вашей логике, рожавшие женщины должны быть в таком виде, как будто по ним танк проехал? ;-))) Что не так?
22.01.18 19:16
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Туда жеПросто в основном худеют не так сразу после родов, тем более двойни.
23.01.18 00:01
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АгаТак быстро вошла в форму, интересно она кормит ?
22.01.18 17:13