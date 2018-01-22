Анна Курникова и Энрике Иглесиас покатались на лодке

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса (Enrique Iglesias) 16 декабря родилась двойня, и впервые с того времени пара появилась на публике. Звезды решили насладиться солнечным воскресеньем в Майами.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 21, 2018 at 2:32 PST

Анна выглядела потрясающе в жилете стиля кэжуал, спортивном бра и черных легинсах, когда направлялась на лодочную прогулку с Энрике. Несмотря на то, что их отношения длятся уже 16 лет, Анна и Энрике доказали, что их союз прочнее, чем когда-либо, пишет Daily Mail.

Светлые волосы Анны были собраны в простой хвост. Солнцезащитные очки защищали ее от яркого солнца, удачно сочетаясь с простым макияжем. Энрике тоже выбрал повседневный стиль в одежде, надев куртку цвета хаки, бейсболку и солнцезащитные очки. Пара наслаждалась обществом друг друга, отдыхая на качаемой океанскими волнами лодке.

Анна выглядела расслабленной и более чем счастливой, как и должно быть после рождения прекрасных близнецов. Она также не смогла устоять, чтобы не потанцевать под песню Энрике El Bano, кружась и играя при этом с двумя собаками.

Напомним, о пополнении в звездной семье стало известно во второй половине декабря. Рождение малышей стало сенсацией - многие колумнисты и обозреватели советовали звездам написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде».

