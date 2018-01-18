Дэвид Бекхэм: «Буду стареть с достоинством»

В свое время он был кумиром метросексуалов. А сегодня Дэвида Бекхэма (David Beckham) интересует не внешняя красота, а более высокие материи. Знаменитый футболист заявил о намерении стареть с достоинством и подчеркнул, что не является пациентом клиник красоты.

Пластические операции давно считаются некоей нормой. Стремление к вечной внешней молодости стало чуть ли не признаком хорошего вкуса. Но Дэвиду не хочется быть «как все».

«Пластические операции могут быть приемлемы для некоторых людей. Не говорю, что это плохо. Но лично для меня это из категории "никогда". Никогда! Мне неинтересно что-то подобное. Стареть с достоинством - вот это мое. Я никогда не делал уколы красоты в область лица. И в задницу тоже», - заявил 42-летний Бекхэм.

Ранее Виктория Бекхэм рассказывала, что ее супруг довольно часто пользуется ее кремом для лица. «Дэвид — современный мужчина. Мне нравится и я восхищаюсь его способностью находиться в полной гармонии с женской составляющей своей личности», - рассуждала супруга знаменитости.

В прошлом году поклонники предположили, что бывший спортсмен использует ботокс. Бекхэм в ответ заявил, что инъекции не делает, но подобные "комплименты" ему льстят.

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Источник фото: Globallookpress.com