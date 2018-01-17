Курникова представила малышей
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А кто это такие милые и хорошенькие? Дочь и сын Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса (Enrique Iglesias). 16 января малышам исполнился месяц. И по такому случаю счастливые родители опубликовали в Insta фотографии ребят.
Анна опубликовала милое фото с дочерью, а Энрике с сыном. Оба подписали снимки: «Мое солнышко». Поклонники в восторге: фотография Иглесиаса с малышом собрала около 1,2 млн лайков.
Напомним, о пополнении звездной пары стало известно во второй половине декабря. Анна предпочла скрыть интересное положение - и это вполне в ее стиле. Рождение малышей стало сенсацией - многие колумнисты и обозреватели советовали звездам написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде».
С певцом Энрике Иглесиасом Курникова вместе более 15 лет. Пара не распространялась о своих отношениях, но не раз подчеркивала, что не собирается оформлять отношения официально. «Брак для меня сам по себе не важен. У меня гармоничные, счастливые отношения, вот что имеет значение. Я верю в обязательства. Я верю в то, что следует быть открытым, полностью доверять партнеру и уважать друг друга», — говорила Анна.
Ранее мы писали:
Анна Курникова: «Я стала знаменитой не из-за внешности». По мнению спортсменки, если бы не ее восьмое место в топ-10 ракеток мира, на нее мало бы кто посмотрел.
Анна Курникова рассказала о планах стать мамой. Звезда планирует наследников.Энрике Иглесиас: «Брак не имеет значения». По словам артиста, Анна слишком умна, чтобы выйти за него замуж.
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Обсуждение 9
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Ellis_@Какие чудесные малыши, девочка на руках Ани так на деда знаменитого похожа))
17.01.18 14:46
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Прелесть ) Желаю не останавливаться !
17.01.18 14:07
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ПрелестьЖелаю много много счастья моей любимой паре. Детки пошли в дедушку. Иглесиасы. Всех благ мамочке Анечке.
17.01.18 13:25
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омгУРА!
17.01.18 11:13
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СимаКакое чудо! Счастья и здоровья маме и малышам!
17.01.18 10:31
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классЕсли совесть чиста перед самим собой и перед Богом,то никто не сглазит счастье. Мы все отвечаем только по грехам своим, а не из-за сглаза,порчи и невезения. У Иглесиаса и Курниковой очаровательные малыши! Здоровья деткам.
17.01.18 10:23
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ОльгаМимими))) Интересно, у них есть такие понятия как сглаз и порча, кот. так боятся наши селебрити, публикуя только руки/ноги младенцев?
17.01.18 10:01