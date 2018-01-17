Курникова представила малышей

А кто это такие милые и хорошенькие? Дочь и сын Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса (Enrique Iglesias). 16 января малышам исполнился месяц. И по такому случаю счастливые родители опубликовали в Insta фотографии ребят.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST

Анна опубликовала милое фото с дочерью, а Энрике с сыном. Оба подписали снимки: «Мое солнышко». Поклонники в восторге: фотография Иглесиаса с малышом собрала около 1,2 млн лайков.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 at 9:39 PST

Напомним, о пополнении звездной пары стало известно во второй половине декабря. Анна предпочла скрыть интересное положение - и это вполне в ее стиле. Рождение малышей стало сенсацией - многие колумнисты и обозреватели советовали звездам написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде».

С певцом Энрике Иглесиасом Курникова вместе более 15 лет. Пара не распространялась о своих отношениях, но не раз подчеркивала, что не собирается оформлять отношения официально. «Брак для меня сам по себе не важен. У меня гармоничные, счастливые отношения, вот что имеет значение. Я верю в обязательства. Я верю в то, что следует быть открытым, полностью доверять партнеру и уважать друг друга», — говорила Анна.

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