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Курникова представила малышей


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А кто это такие милые и хорошенькие? Дочь и сын Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса (Enrique Iglesias). 16 января малышам исполнился месяц. И по такому случаю счастливые родители опубликовали в Insta фотографии ребят.

 

Анна опубликовала милое фото с дочерью, а Энрике с сыном. Оба подписали снимки: «Мое солнышко». Поклонники в восторге: фотография Иглесиаса с малышом собрала около 1,2 млн лайков.

 

Напомним, о пополнении звездной пары стало известно во второй половине декабря. Анна предпочла скрыть интересное положение - и это вполне в ее стиле. Рождение малышей стало сенсацией - многие колумнисты и обозреватели советовали звездам написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде».

С певцом Энрике Иглесиасом Курникова вместе более 15 лет. Пара не распространялась о своих отношениях, но не раз подчеркивала, что не собирается оформлять отношения официально. «Брак для меня сам по себе не важен. У меня гармоничные, счастливые отношения, вот что имеет значение. Я верю в обязательства. Я верю в то, что следует быть открытым, полностью доверять партнеру и уважать друг друга», — говорила Анна.

Ранее мы писали:

Анна Курникова: «Я стала знаменитой не из-за внешности». По мнению спортсменки, если бы не ее восьмое место в топ-10 ракеток мира, на нее мало бы кто посмотрел. 

Анна Курникова рассказала о планах стать мамой. Звезда планирует наследников. 

Энрике Иглесиас: «Брак не имеет значения». По словам артиста, Анна слишком умна, чтобы выйти за него замуж. 


0 Не нравится 2 Нравится 17.01.2018 Теги: Анна Курникова

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