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Джейн Фонда снова борется с онкологией


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Джейн Фонда (Jane Fonda) снова столкнулась с онкологией. И опыт этот нерадостный. Актриса рассказала, что недавно ей сделали операцию по удалению новообразования с нижней губы, которое, вероятно, было карциномой, самой распространенной формой рака кожи.

 

«Я просто хочу объяснить повязки, - рассказала 80-летняя легенда кинематографа зрителям AOL BUILD. - Мне только что удалили новообразование с губы. Я надеялась, что все заживет раньше, чем я окажусь перед вами. Обычно я не появляюсь в таком виде. Но когда весь мир разваливается на части, разве можно придавать значение таким мелочам?»

В 2010 году дважды получившая «Оскара» актриса уже проходила операцию по удалению рака груди. Об этом переживании и борьбе с онкологией она даже написала книгу. Также у актрисы диагностировали булимию и остеоартрит.

Фонда появилась перед зрителями в понедельник вместе со своей коллегой по сериалу «Грейс и Фрэнки» Лили Томлин, чтобы рекламировать четвертый сезон шоу, показ которого начнется в эту пятницу. Джейн и Лили будут соревноваться за звание лучшей актрисы в комедийном сериале на 24-й церемонии премии Гильдии киноактеров США, которая пройдет 21 января.
 



0 Не нравится 0 Нравится 16.01.2018 Теги: Джейн Фонда

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