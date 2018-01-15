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Чем очаровал Жукову экс-бойфренд Пэрис Хилтон?


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Светские обозреватели увлеченно обсуждают новый роман Дарьи Жуковой. Последние несколько месяцев галеристка появляется на светских мероприятиях в компании Ставроса Ниархоса III (Stavros Niarchos), и похоже, отношения Ставроса с Дарьей гораздо крепче, нежели дружеские или профессиональные.

Колумнисты обратили внимание на любопытную деталь: в июле Ставрос и его подруга, модель Джессика Харт (Jessica Hart), расстались после семи лет отношений и не стали скрывать этого. В августе было объявлено о разрыве Жуковой с Романом Абрамовичем.

Есть предположение, что фактически Дарья увела у Харт возлюбленного. Впрочем, Джессика ни на кого не жаловалась и, похоже, пережила разрыв легко и безболезненно.

По некоторым данным, Жукова и Ниархос давно дружили, к тому же у пары были такие общие интересы, как искусство. Ведь Ставрос является наследником «самой значительной частной коллекции импрессионистского и современного искусства». Особо смелые обозреватели даже полагают, что семья Ставроса «решила приспособить парня к делу, дав ему повод сблизиться с самой привлекательной из всех возможных наставниц».

Ранее мы писали:

Абрамович увлечен Вишневой? Слухи о романе олигарха с балериной ходили еще пару лет назад.

Дарья Жукова рассказала о браке с Романом Абрамовичем. Девушка решила расставить точки над «i». 

Дарья Жукова признана влиятельной персоной в искусстве. 86-е место в рейтинге по версии авторитетного издания ArtReview.

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 15.01.2018 Теги: дарья жукова

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