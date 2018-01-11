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На 10 лет моложе: Ходченкова опубликовала фото без макияжа


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Светлана Ходченкова решила новогодние каникулы провести на Бали. И отдых определенно пошел на пользу. Актриса опубликовала в Insta снимок, на котором запечатлена без макияжа. Публика в восторге.

К фотографии 34-летняя Ходченкова добавила хештег: #justrelax. Релакс, определенно, удался. Снимок набрал около 50 тысяч лайков, подписчики восторгаются.

«Вот она настоящая красота без всякой косметики», «Девочка, вам 16?)», «Почему-то вспомнилась леди Батори».

Ранее Светлана в различных интервью рассказывала о своем увлечении органической косметикой (преимущественно австралийских марок). Она также признавалась, что предпочитает регулярно посещать салоны красоты. «Я люблю отдать себя в руки профессионалов и расслабиться. Дома это делать труднее, потому что со всем приходится справляться самой. В салоне происходит полная релаксация. Из салонных процедур мне очень нравится массаж головы, я во время него так расслабляюсь, что иногда даже засыпаю».

Актриса также строго соблюдает диету - отказалась от круп, мучного, жареного, соленого. Изредка балует себя черным шоколадом.

Ранее мы писали:

Светлана Ходченкова готова к созданию семьи. Актриса знает, как совместить семейные хлопоты и карьеру.  

Светлана Ходченкова: «Я обычная девушка». Артистка не чувствует себя селебрити, не стремится к роскошной жизни. 

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0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2018 Теги: Светлана Ходченкова

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