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Садальский отправляет Волочкову в монастырь


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Мы давно привыкли к провокационным экзерсисам Анастасии Волочковой. Но в последнее время поклонники балерины начали беспокоиться. Поползли слухи о чрезмерном увлечении алкоголем. А Станислав Садальский и вовсе решил отправить бывшую приму в монастырь.

Сейчас Волочкова отдыхает на Мальдивах и увлеченно постит в Insta снимки, на которых запечатлена в бикини. Но внимательные заметили, что на фото нередко можно увидеть бокалы с напитками, по всей вероятности, напитки алкогольные.

В одном из недавних постов, позируя с гроздью банана, Анастасия написала: «Банановая ветвь на территории виллы, или когда закуска под рукой». Многие тут же заметили, что балерина зашла слишком далеко.

Тем временем Станислав Садальский опубликовал в соцсетях скрин переписки с Волочковой, причем пост Анастасии весьма сумбурен (из категории «без 50 грамм не разобраться»). «Еще обожаемая Настенька пишет в "Твиттере": Ложь, предательство, измены. Не могу так жить. Дорогие поклонники, мы расстаемся надолго. Я уезжаю в монастырь!» - сообщил актер. Напомним, ранее Волочкова довольно резко ответила на предложение Даны Борисовой пройти курс реабилитации.

Ранее мы писали:

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения. 


0 Не нравится 0 Нравится 09.01.2018 Теги: анастасия волочкова

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