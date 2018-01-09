Садальский отправляет Волочкову в монастырь

Мы давно привыкли к провокационным экзерсисам Анастасии Волочковой. Но в последнее время поклонники балерины начали беспокоиться. Поползли слухи о чрезмерном увлечении алкоголем. А Станислав Садальский и вовсе решил отправить бывшую приму в монастырь.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 7, 2018 at 10:54 PST

Сейчас Волочкова отдыхает на Мальдивах и увлеченно постит в Insta снимки, на которых запечатлена в бикини. Но внимательные заметили, что на фото нередко можно увидеть бокалы с напитками, по всей вероятности, напитки алкогольные.

В одном из недавних постов, позируя с гроздью банана, Анастасия написала: «Банановая ветвь на территории виллы, или когда закуска под рукой». Многие тут же заметили, что балерина зашла слишком далеко.

Тем временем Станислав Садальский опубликовал в соцсетях скрин переписки с Волочковой, причем пост Анастасии весьма сумбурен (из категории «без 50 грамм не разобраться»). «Еще обожаемая Настенька пишет в "Твиттере": Ложь, предательство, измены. Не могу так жить. Дорогие поклонники, мы расстаемся надолго. Я уезжаю в монастырь!» - сообщил актер. Напомним, ранее Волочкова довольно резко ответила на предложение Даны Борисовой пройти курс реабилитации.

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