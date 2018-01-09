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Николь Ричи показала танец с ящерицей


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Николь Ричи (Nicole Richie) умеет обращаться с животными. Актриса любит домашних питомцев, а еще нестандартно подходит к уходу за ними, приводя в восторг при этом своих детей.

 

Икона стиля разместила видео, где она исполняет забавный танец во время мытья ящерицы Спиди, нового любимца семьи. Ее 9-летняя дочь Харлоу снимала все происходящее, посмеиваясь за кадром.

Комментируя видео, Николь написала: «Спиди впервые принимал ванну в эти выходные, и это было шикарно, несмотря на то, что комната была полна недоброжелателей».

Ящерица далеко не единственный питомец в семье Николь. В апреле прошлого года бывшая звезда реалити-шоу, а ныне модельер представила Archdigest.com своих восьмерых цыплят, участвовавших в фотосессии. Пернатых питомцев Ричи назвала Таллула, Филомена, Мама Касс, Санни, Дэйзи, Айви, Сибби и Дикси Чик.

«Почти три года назад мы решили увеличить свое семейство и купили пять цыплят, - сказала Николь. - Я была в Нью-Йорке на Met Ball, когда вернулась домой, их уже доставили. Шесть недель они жили у меня в доме». Позже семья прикупила еще троицу, пишет издание People.

Двое детей Ричи, Харлоу и ее семилетний брат Спэрроу, очень любят питомцев. Об отношении к ним мужа Николь, лидера группы Good Charlotte Джоэла Мэддена, Ричи говорит в шутку: «Джоэл присматривал за ними, может быть, пару раз. Когда у нас бывают его друзья и он хочет выглядеть крутым, только он рассказывает о наших цыплятах и показывает их, но все остальное время не уделяет им внимания».
 



0 Не нравится 0 Нравится 09.01.2018 Теги: Николь Ричи

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