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Дочь Анджелины Джоли сломала руку


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Шайло (Shiloh), 11-летняя дочь Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt), в прошлом месяце сломала руку, катаясь на сноуборде. Теперь девочка активно восстанавливается.

Как сообщил близкий к звездам источник изданию PEOPLE, девочка сломала руку во время катания на сноуборде, но с ней все в порядке. Анджелина была очень благодарна команде специалистов, оказавшей помощь Шайло.

Как утверждает Entertainment Tonight, в воскресенье Шайло была замечена с рукой на перевязи в компании с ее младшим братом, девятилетним Ноксом. В тот же день Джоли появилась на красной дороже церемонии вручения наград «Золотой глобус», ее фильм «Сначала они убили моего отца» был номинирован в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Спутником Джоли был ее четырнадцатилетний сын Пакс.

В декабре Пакс, Нокс, Шайло и Захара побывали вместе с Анджелиной на церемонии United Nations Correspondents Association Awards, где актриса получила награду как гражданин мира.

Джоли довольно болезненно переживала разрыв с Брэдом. По словам актрисы, это было очень тяжело, но в то же время трудности сделали ее сильнее. Сейчас у Анджелины на первом месте воспитание детей, она также активно занимается работой.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 09.01.2018 Теги: Анджелина Джоли Шайло

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Обсуждение 3  

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    		10.01.18 03:43
         
    0
         
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  • Micha Piter
    Думаю, уже можно перестать называть её девочкой. Судя по её внешнему виду и поведению это давно уже чистая формальность...
    		 09.01.18 22:40
         
    2
         
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  • Ластивочка
    Вот все пишут от этой семье, мне кажется, странным. Странно и неприятно зовут детей...Странно эти дети выглядят. Их усыновили, вроде как хорошо, но когда видишь какое количество и видишь занятость родителей вне семьи- странно. Видела Анжелину вживую..Очень худенькая , с остренькими коленками женшина с бегающим взглядом и очень болезненным цветом лица..Она была окружена тремя бугаями охранниками, но было впечатление что она напряжена до изнурения..Странно..Даже в этой заметке. Название фильма..Мама , не горюй..Фото девочки, которая , наверное, мальчик...Черная одежда с детства ...Странные брелочки на шнурках супер коротких и на показ...
    		 09.01.18 20:29
         
    0
         
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