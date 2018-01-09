Дочь Анджелины Джоли сломала руку

Шайло (Shiloh), 11-летняя дочь Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt), в прошлом месяце сломала руку, катаясь на сноуборде. Теперь девочка активно восстанавливается.

Как сообщил близкий к звездам источник изданию PEOPLE, девочка сломала руку во время катания на сноуборде, но с ней все в порядке. Анджелина была очень благодарна команде специалистов, оказавшей помощь Шайло.

Как утверждает Entertainment Tonight, в воскресенье Шайло была замечена с рукой на перевязи в компании с ее младшим братом, девятилетним Ноксом. В тот же день Джоли появилась на красной дороже церемонии вручения наград «Золотой глобус», ее фильм «Сначала они убили моего отца» был номинирован в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Спутником Джоли был ее четырнадцатилетний сын Пакс.

В декабре Пакс, Нокс, Шайло и Захара побывали вместе с Анджелиной на церемонии United Nations Correspondents Association Awards, где актриса получила награду как гражданин мира.

Джоли довольно болезненно переживала разрыв с Брэдом. По словам актрисы, это было очень тяжело, но в то же время трудности сделали ее сильнее. Сейчас у Анджелины на первом месте воспитание детей, она также активно занимается работой.

Источник фото: Globallookpress.com