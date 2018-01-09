Бондарчук не скрывает возраст и новый роман

В этом году Светлана Бондарчук отметит юбилей. Но дама определенно не переживает по поводу возраста. Главный редактор Hello! ведет здоровый образ жизни и сейчас практикует йогу на Бали. Причем практика проходит в компании любимого мужчины.

Публикация от VR (@a030aa) Янв 8, 2018 at 3:40 PST

На днях Светлана опубликовала эффектные снимки на фоне Висячих садов Убуда. Причем на фото Бондарчук запечатлена без макияжа, а на некоторых вместе с фотографом Сергеем Табуновым. Слухи о романе дамы с фотографом появились в прошлом году, и, похоже, теперь Светлана не скрывает новых отношений.

Подписчики отреагировали на снимки неоднозначно: «Неудачные фото, старость видна», «Надо заметить, мужской типаж примерно одинаковый, просто в силу возраста тестостерон еще себя не проявил и волосы на голове пока присутствуют. А в целом как бы похож на предыдущего», «Молодой, красивый, талантливый! Харизматичная и чувственная».

Как напоминают светские обозреватели, впервые с Табуновым Бондарчук вместе появилась на премии журнала GQ. «В меню также имеются ежедневные совместные завтраки на Светиной кухне с доставкой из ее бистро. Как трогательно», – сообщает издание Starhit.

Ранее мы писали:

Божена Рынска намекнула на причину развода пары Бондарчук. По данным колумнистки, инициатором разрыва стала Светлана.