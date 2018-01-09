Башаров возьмет под опеку маленьких беженцев

Актер Марат Башаров за последние пару лет становился звездой нескольких скандалов. Но хватит уже. Сейчас у артиста задачи посерьезнее. Как сообщается, Марат решил взять под опеку двух сирот из Сирии.

Марат намерен помогать семилетней девочке по имени Асма и пятилетнему мальчику по имени Ахмад. Сейчас ребята находятся в лагере для беженцев в Ливане. Башаров планирует поддерживать детей материально и обеспечить всем необходимым. Документально попечительство будет оформлено до конца января.

«Попечительство заключается в ежемесячной материальной поддержке Башаровым сирийских детей», - приводят журналисты слова муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

«Я прекрасно осведомлен о состоянии беженцев и их трудном положении. И я приложу все свои силы, чтобы жизнь сирийских детей стала чуть лучше. Мне становится страшно, когда слышу, что дети живут в палатках, спят на матрасах или даже на земле и просто недоедают. Я бы очень хотел, чтобы и у детей Сирии, Ливана, других стран было точно так же, как у советских школьников: мирное небо над головой, уверенность в завтрашнем дне, друзья, живые и здоровые родители», - говорит сам артист.

Напомним, у Башарова растут 13-летняя дочь Амели и сын Марсель, которому летом исполнится два года.

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