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Подписчики раскритиковали Викторию Демидову


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Знаменитый блогер Виктория Демидова находится в трауре, 40 дней назад скончался от тромбоэмболии ее муж. Светская львица не делилась с подписчиками тяжелыми переживаниями, но сейчас не выдержала. Однако нашлись те, кто посчитал трагедию карой за грех.

 

Виктория неспроста считается звездой Рунета, у нее более миллиона подписчиков. Женщина рассказывает в блоге о тренировках и здоровом образе жизни. О смерти супруга Виктория предпочитала ничего не писать. Но сейчас светская львица высказалась.

«3 января исполнилось ровно 40 дней со дня смерти моего мужа. Тромбоэмболия. Летальный исход. Тромб перекрыл легочную артерию, сердце остановилось, и его не смогли завести. Моему мужу было 48 лет», - сообщила Виктория.

Многие выразили свои соболезнования, но нашлись и те, кто посчитал это расплатой за то, что Виктория увела мужчину из другой семьи: «Жаль Антона. Возможно, это расплата за то, что он оставил прежнюю супругу. Бог все видит». Фанаты за Викторию заступились, отметив, что мужчина не виноват, что полюбил другую.

С мужем Виктория прожила 12 лет, родив ему сына, которого назвали Никитой.

Виктория стала знаменитой, когда рассказала миру о своей чудо-диете: в марте 2014 года в программе «Пусть говорят», которую тогда вел Малахов, женщина сообщила, что она похудела на 20 кг после родов благодаря особому питанию, пишет StarHit. Теперь у Демидовой армия поклонниц, а в своем блоге она дает советы, как правильно питаться и тренироваться.
 



0 Не нравится 0 Нравится 06.01.2018 Теги: Виктория Демидова

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