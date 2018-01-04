Мелания Трамп опровергает слухи

В США выходит новая книга об интригах в Белом доме. В книге «Огонь и ярость: Трампы в Белом доме» автор Майкл Уолфф описывает эмоциональное состояние членов семьи Трамп, и особое внимание уделено первой леди. По мнению Уолффа, быть первой леди Мелании Трамп (Melania Trump) совсем не нравится.

В книге Уолфф пишет о том, что после объявления победы Дональда Трампа на выборах Мелания расплакалась. «И это были вовсе не слезы радости», - подчеркивает автор. Он добавляет, что на церемонии инаугурации миссис Трамп также еле сдерживала слезы. Кроме того, Уолфф пишет о раздельных спальнях четы Трамп в Белом доме.

Представитель первой леди поспешила прокомментировать ситуацию: «Данная книга, несомненно, будет представлена в магазинах в разделе художественной литературы. Госпожа Трамп поддерживала решение мужа баллотироваться на пост президента, была уверена в его победе и была действительно счастлива, когда это произошло».

Не забыл Уолфф и про Иванку Трамп. По данным писателя, дочь президента заключила что-то вроде сделки: если представится возможность, она будет баллотироваться на пост президента США. Первой женщиной-президентом Америки станет не Хиллари Клинтон, это будет Иванка Трамп, рассуждает Уолфф.

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Мелания Трамп: «Для меня большая честь служить этой стране». Первый твит первой леди США.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается.