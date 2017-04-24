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Мелании Трамп скучно быть первой леди


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Несколько месяцев назад она уверяла, что для нее «большая честь» быть первой леди. Но на самом деле, по уверениям инсайдеров, статус супруги американского президента тяготит Меланию Трамп (Melania Trump). И она это порой не скрывает.

 
 
 

Светские обозреватели пристально следят за Меланией и за последний месяц не раз отмечали, что на официальных мероприятиях она выглядит отстраненной, а порой супруги Трамп даже ведут себя так, словно они на грани разрыва.

Как рассказал Vanity Fair источник из окружения миссис Трамп, ей действительно не интересны обязанности первой леди. На приемах она скучает и даже пытается игнорировать «новую реальность», в которой она должна выступать одним из лиц США.

«Политические амбиции ей чужды. Главное для Мелании - воспитание и забота о сыне. Она мечтает о жизни, в которой она будет спокойно проводить время в роскошном особняке за занятиями пилатесом и чтением модных журналов», — цитирует издание инсайдера.

Между прочим, на прошлой неделе президента США обвинили в неуважительном отношении к супруге. Журналисты заметили, что политик не помог жене спуститься по трапу самолета.

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    Как вы думаете, Мелании подходит роль первой леди?
 

Ранее мы писали:

Мелания Трамп: «Для меня большая честь служить этой стране». Первый твит первой леди США.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 24.04.2017 Теги: Мелания Трамп

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