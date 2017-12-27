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Новогодний розыгрыш


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Дорогие друзья, в честь приближающегося самого волшебного дня в году, мы решили провести розыгрыш подарка в виде товара в нашем магазине на сумму
30 000 рублей!

НИППОН дарит подарки

Для участия  в розыгрыше необходимо:

  1. Совершить в нашем магазине покупку на сумму от 1000 рублей
  2. Выложить фото в инстаграм со своей покупкой
  3. Отметить нас на фото @nippononline и поставить хэштег #nippononline
  4. Подписаться на нас в инстаграм @nippononline.ru
  5. После того, как выполните данные условия, обязательно покажите продавцу фото в инстаграме и вы сразу же получите в подарок товар из нашего магазина на ваш выбор  на сумму 200 рублей
  6. Сохраните чек на покупку

29 декабря по номеру чека с помощью генератора случайных чисел будет выбран один победитель,  который получит главный приз: товар из нашего магазина на сумму 30 000 рублей. Чем больше покупок вы совершите - тем больше ваши шансы на победу!

Желаем удачи и ждём вас в гости по адресам:
Цветной бульвар 7
Новослободская 20
Б.Тульская 2


Публикуется на правах рекламы

 



0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2017 Теги: товары из Японии подарок

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