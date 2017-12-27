Новогодний розыгрыш

Дорогие друзья, в честь приближающегося самого волшебного дня в году, мы решили провести розыгрыш подарка в виде товара в нашем магазине на сумму

30 000 рублей!

Для участия в розыгрыше необходимо:

Совершить в нашем магазине покупку на сумму от 1000 рублей Выложить фото в инстаграм со своей покупкой Отметить нас на фото @nippononline и поставить хэштег #nippononline Подписаться на нас в инстаграм @nippononline.ru После того, как выполните данные условия, обязательно покажите продавцу фото в инстаграме и вы сразу же получите в подарок товар из нашего магазина на ваш выбор на сумму 200 рублей Сохраните чек на покупку

29 декабря по номеру чека с помощью генератора случайных чисел будет выбран один победитель, который получит главный приз: товар из нашего магазина на сумму 30 000 рублей. Чем больше покупок вы совершите - тем больше ваши шансы на победу!

Желаем удачи и ждём вас в гости по адресам:

Цветной бульвар 7

Новослободская 20

Б.Тульская 2



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