Новогодний розыгрыш
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Дорогие друзья, в честь приближающегося самого волшебного дня в году, мы решили провести розыгрыш подарка в виде товара в нашем магазине на сумму
30 000 рублей!
Для участия в розыгрыше необходимо:
- Совершить в нашем магазине покупку на сумму от 1000 рублей
- Выложить фото в инстаграм со своей покупкой
- Отметить нас на фото @nippononline и поставить хэштег #nippononline
- Подписаться на нас в инстаграм @nippononline.ru
- После того, как выполните данные условия, обязательно покажите продавцу фото в инстаграме и вы сразу же получите в подарок товар из нашего магазина на ваш выбор на сумму 200 рублей
- Сохраните чек на покупку
29 декабря по номеру чека с помощью генератора случайных чисел будет выбран один победитель, который получит главный приз: товар из нашего магазина на сумму 30 000 рублей. Чем больше покупок вы совершите - тем больше ваши шансы на победу!
Желаем удачи и ждём вас в гости по адресам:
Цветной бульвар 7
Новослободская 20
Б.Тульская 2
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