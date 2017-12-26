Камерон Диас созрела для материнства

Каких-то года четыре назад актриса Камерон Диас (Cameron Diaz) не особенно задумывалась о семейной жизни и наследниках. Но в январе звезда отметит третью годовщину свадьбы с рокером Бенджи Мэдденом (Benji Madden), а через некоторое время пара намерена стать полноценной семьей.

По некоторым данным, супруги начали процесс усыновления ребенка. По данным таблоидов, Камерон всерьез настроена стать заботливой и любящей мамой и решила ускорить процесс, подав заявку на усыновление малыша не из США (слишком большая очередь). Есть информация о желании звезды усыновить мальчика.

По словам инсайдеров, Кэм и Бенджи недавно сошлись во мнении, что наступил момент, когда пора расширять семью. Правда, почему 45-летняя Диас не решается на беременность (Джанет Джексон, к примеру, родила первенца в возрасте 50 лет), не совсем ясно.

Напомним, ранее актриса призналась, что замужество изменило ее довольно сильно. «Я обнаружила часть себя, о которой прежде и не знала. Я поняла, что это росло где-то глубоко внутри. Мы многое узнали друг о друге за первый год брака. Мы научились договариваться и идти на компромиссы. Хотя я и не думала, что может быть иначе. Я многое получила. Но вероятно, кое-что я и потеряла».

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Источник фото: Globallookpress.com